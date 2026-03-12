Антон Мороз передал телеграммы президента РФ псковским ветеранам

Поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина и памятные подарки передал в честь дней рождения ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз, сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Антон Мороз / «ВКонтакте»

«Ко дню рождения Галине Максимовне Горошниковой и Геннадию Васильевичу Лукичеву передали поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина, памятные подарки от правительства области, цветы, пожелания доброго здоровья, радости жизни, долголетия и слова благодарности за вклад в Победу и послевоенное восстановление страны!» - сообщил Антон Мороз.

Также он поздравил представителей старшего поколения, которые проживают на территории округа.