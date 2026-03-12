Принят закон об обязанности застройщиков возводить социальную инфраструктуру

Госдума на заседании в четверг приняла во втором и в третьем (окончательном) чтении закон, прописывающий обязательность включения в соглашения о комплексном развитии территорий (КРТ) обязанности застройщиков по строительству социальной инфраструктуры.

Законом предусматривается, что в случае принятия решения о комплексном развитии территории, которая в соответствии с правилами землепользования и застройки на дату принятия указанного решения не определена в качестве такой территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности этих объектов для населения будут включаться в указанное решение в соответствии с региональными и/или местными нормативами градостроительного проектирования.

«На мой взгляд, само понятие комплексного развития территорий должно включать в себя наличие всех объектов инфраструктуры, в том числе социальной. Закон как раз и восстанавливает справедливость, законодательно закрепляя за застройщиками обязательства по строительству социальной инфраструктуры», - сказала журналистам, комментируя инициативу, первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.

По ее мнению, это «позволит в дальнейшем избежать ситуации, когда застройщик, построив коммерческое жильё и получив с этого хорошую прибыль, перекладывает строительство детских садов, школ, подъездных путей в лучшем случае на плечи муниципальных образований, а в худшем - на самих граждан; последние вынуждены годами решать вопросы с дорогами, детскими садами, поликлиниками, при этом возя детей в образовательные и медицинские учреждения за несколько километров от дома», пишет «Интерфакс».