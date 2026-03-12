Сотрудники отделения ДОСААФ в Псковской области отмечены региональными наградами

Сотрудники Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) отмечены региональными наградами. Торжественная церемония прошла в четверг, 12 марта, в рамках заседания 7-го пленума Совета регионального отделения ДОСААФ России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

По поручению главы Псковской области Михаила Ведерникова трое сотрудников организации удостоены почетных грамот губернатора, еще четверым вручены благодарственные письма правительства Псковской области. Награды им передал начальник управления специальных программ правительства региона Юрий Грязнов.

В этом году исполнилось 99-лет со дня образования Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

От имени губернатора Юрий Грязнов поздравил всех работников ДОСААФ России Псковской области с годовщиной образования организации и поблагодарил их за преданность делу и вклад в будущее страны

«Региональное отделение ДОСААФ России активно развивает традиции организации, готовит молодых людей к службе в армии, помогает ветеранам СВО вернуться к мирной жизни и воспитывает настоящих патриотов Родины. Благодаря вашим усилиям и вашим заслугам, множество молодых людей делают службу в армии своей профессией», — отметил в своем выступлении начальник ведомства.

Отметим, благодаря работе регионального отделения организации в 2024–2025 годах в воинских частях водительские специальности получили 160 военнослужащих. Обучились управлению автомобилем с ручным приводом и получили водительское удостоверение 8 ветеранов СВО с инвалидностью.

Реготделение проводит на территории Псковской области большую работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Так, школьники из разных учебных заведений области проходят обучение в стрелково-спортивном центре, а также квалификационные испытания по пулевой стрельбе. Лучшие удостаиваются знака «Юный Ворошиловский стрелок».

По итогам прошлого года региональное отделение ДОСААФ России заняло первое место в Ленинградском военном округе и вошло в топ-10 лучших среди других отделений по выполнению плана подготовки специалистов для Вооруженных сил РФ.