В Псковской области завершился второй этап Всероссийских командно-штабных учений

В Псковской области завершился второй этап Всероссийских командно-штабных учений, в ходе которого отрабатывали защиту населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных пожаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Особое внимание уделялось эффективному взаимодействию всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в России).

Для мониторинга пожарной обстановки использовали беспилотные авиационные системы МЧС России и средства видеонаблюдения региона. В населённых пунктах, подверженных риску пожаров, провели очистку пожарных водоёмов и подъездных путей к ним, проверили минерализованные полосы, водоисточники и пожарно-технический инвентарь.

 

На месте условной чрезвычайной ситуации организовали работу оперативной группы и аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Псковской области, а также развернули пункт временного размещения для эвакуированного населения.

