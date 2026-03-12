 
Общество

Александр Козловский: Тыл формируется из неравнодушия, взаимовыручки и общей веры

О работе волонтёрского сообщества «СКОБАРи — помощь СВО» рассказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале. 

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

История этого движения началась в сентябре 2022 года. Тогда мобилизованный боец из Острова с позывным «Окунь» создал канал в одном из мессенджеров, чтобы сослуживцы могли держать связь друг с другом и со своими близкими. Со временем бойцов разбросало по разным направлениям, и в чате всё чаще начали появляться просьбы с передовой — о самом необходимом.

На эти просьбы откликнулись люди. Кто-то помогал вещами, кто-то деньгами, кто-то брался за организацию сборов. Так постепенно небольшая инициатива выросла в большое сообщество единомышленников. Важную роль в развитии движения сыграла мама бойца — Татьяна  Голикова, поддержавшая волонтёров и помогавшая объединять людей вокруг общей цели.

Со временем филиалы «Скобарей» появились в Дедовичах, Порхове, Дно и Пустошке. Вокруг них собрались десятки неравнодушных людей, готовых помогать фронту.

«Работа волонтёров — это прежде всего отработка заявок наших бойцов. Строительные материалы, техника, гуманитарная помощь — всё это крайне необходимо на передовой и становится огромной поддержкой для ребят», - отметил Александр Козловский. 

Как рассказывает активистка движения Алёна Дуброва, у сообщества есть костяк — восемь человек, которые координируют работу. Но на самом деле за их плечами стоит гораздо больше людей: тех, кто помогает финансово, приносит вещи, подключает предприятия и предпринимателей. Именно благодаря этой общей поддержке удаётся выполнять запросы бойцов.

«Алёна отвечает за маршрутизацию. Вместе с мужем Алексеем они лично доставляют посылки и передают их ребятам в руки. Страшно ли? Алёна говорит, что главное — это увидеть радостные глаза бойцов и знать, что помощь дошла. Ради этого волонтёры готовы снова и снова собирать грузы и отправляться в путь», - поделился Александр Козловский. 

Каждый в команде выполняет свою важную задачу. Кто-то занимается сбором гуманитарной помощи, кто-то закупками, кто-то логистикой. Многие помогают своими руками: плетут маскировочные сети, делают маскировочные костюмы, изготавливают блиндажные свечи.

«Но самое главное — это люди. Простые жители, которые приносят то, что могут. Предприниматели, предприятия, добровольцы. Благодаря им помощь не останавливается», - подчеркнул депутат.

И ещё одна важная вещь, о которой говорит Алёна: волонтёры Псковской области сегодня — это одна большая семья. Они помогают друг другу со сборами, с доставкой, делятся контактами и опытом. Частью этой большой команды становятся и добровольцы, которые работают ближе к передовой.

«Именно так сегодня и формируется настоящий тыл — из неравнодушия, взаимовыручки и общей веры в наших ребят», - заметил Александр Козловский.

Также парламентарий поблагодарил активистов ТОСов, сельских старост и активистов в помощи фронту и семьям участников СВО.

«Действительно, они делают большое и важное дело, это мы видим на примере Псковской области, где большое число ТОСовцев вовлечены в эту работу, являются добровольцами. Спасибо всем волонтёрам за эту работу. За труд, за смелость, за человеческое тепло, которое так важно тем, кто сейчас защищает нашу страну», - заключил Александр Козловский. 
Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

