В Великих Луках прошла игра по станциям, посвящённая памяти Александра Матросова

Игра по станциям «Шагнувший в бессмертие», посвящённая памяти Героя Советского Союза - Александра Матросова, прошла в великолукском Центре помощи детям. Об этом сообщили в отделе по молодёжной политике администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: Молодёжь города Великие Луки/ сообщество ВКонтакте

В ходе игры каждый ребёнок смог почувствовать себя частью истории. Участникам предстояло пройти несколько станций. В интерактивном формате дети смогли лучше усвоить материал и прочувствовать важность сохранения исторической памяти.

«Цель игры познакомить детей с историей жизни Героя Великой Отечественной войны, чей подвиг для жителей города Великие Луки является символом мужества и героизма», - сообщили организаторы.