 
Общество

Священник пояснил, нужно ли бояться пятницы 13-го

0

Для христианина непристойно верить в пятницу 13-е, сказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

Изображение сгенерировано нейросетью

В марте 13 число выпадает на пятницу второй месяц подряд, пишет РИА Новости.

«Ничего, что связывало бы именно пятницу 13-е с чем-то нечистым, в Священном писании и Священном предании Церкви нет. Для нас, христиан, нет "плохих" или "хороших" дат календаря. Есть только дни, которые мы посвящаем Богу, и дни, которые проживаем так, как будто Бога нет… Пристойно ли христианину верить в это? Однозначно нет, и даже грешно», – сказал он.

Страх перед пятницей 13-го — это почти полностью продукт массовой культуры и Голливуда, а не церковной традиции, считает священнослужитель.

«Вместо того, чтобы думать о душе, о ближних, о семье, человек тратит нервные клетки страх перед глупой датой. В результате ты весь день ждёшь проблем и все падает из рук. Что делать верующему завтра? Ровно то же, что и в любой другой день. Помолитесь дома или в храме, обнимите родных, сделайте доброе дело. Лучше – два», – заключил Береговой.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026