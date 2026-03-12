 
Общество

Волонтеры Псковской области могут принять участие в фестивале «Киномаевка» в Крыму

0

С 1 по 3 мая на территории Арт-кластера в Республике Крым впервые состоится масштабный фестиваль «Киномаевка», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Принять участие в подготовке и проведении фестиваля приглашаются студенты профильных направлений и активисты в сфере организации социокультурных мероприятий в возрасте от 18 до 35 лет. Добровольцы смогут попробовать себя в роли лидеров волонтерских команд или войти в состав корпуса на время проведения события.

В период работы на Фестивале участники волонтерского корпуса получат волонтерские часы на платформе ДОБРО.РФ, рабочий кейс в портфолио, брендированную экипировку, профильное обучение, а также будут обеспечены бесплатным проживанием и питанием. По окончании Фестиваля волонтерам и лидерам команд волонтеров будет предоставлен сертификат.

Трансфер с ж/д вокзалов Крыма, проживание и питание для волонтеров бесплатное. Заявки принимаются до 1 апреля.

Как отмечают организаторы, «Киномаевка» – это принципиально новое событие на берегу Черного моря, которое объединит представителей киноиндустрии, органов государственной власти, молодых кинематографистов, а также жителей и гостей полуострова.

Фестиваль станет уникальной площадкой для прямого диалога между профессиональным киносообществом и государством. Участие в нем примут не только руководители профильных министерств и ведомств, но и госслужащие из других структур, заинтересованные в развитии сотрудничества с киноиндустрией. В программе – обсуждение актуальных вопросов кинопроизводства, поиск новых форм взаимодействия и презентация значимых для страны проектов.

Культурная программа Фестиваля выстроена как насыщенное трехдневное путешествие по всей территории Арт-кластера «Таврирда». 

Гостей ждут музыкальные шоу, зрелищные спортивные соревнования, десятки кинопоказов, в том числе под открытым небом, детская программа, гастрономические батлы и секретные закрытые события.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026