Волонтеры Псковской области могут принять участие в фестивале «Киномаевка» в Крыму

С 1 по 3 мая на территории Арт-кластера в Республике Крым впервые состоится масштабный фестиваль «Киномаевка», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Принять участие в подготовке и проведении фестиваля приглашаются студенты профильных направлений и активисты в сфере организации социокультурных мероприятий в возрасте от 18 до 35 лет. Добровольцы смогут попробовать себя в роли лидеров волонтерских команд или войти в состав корпуса на время проведения события.

В период работы на Фестивале участники волонтерского корпуса получат волонтерские часы на платформе ДОБРО.РФ, рабочий кейс в портфолио, брендированную экипировку, профильное обучение, а также будут обеспечены бесплатным проживанием и питанием. По окончании Фестиваля волонтерам и лидерам команд волонтеров будет предоставлен сертификат.

Трансфер с ж/д вокзалов Крыма, проживание и питание для волонтеров бесплатное. Заявки принимаются до 1 апреля.

Как отмечают организаторы, «Киномаевка» – это принципиально новое событие на берегу Черного моря, которое объединит представителей киноиндустрии, органов государственной власти, молодых кинематографистов, а также жителей и гостей полуострова.

Фестиваль станет уникальной площадкой для прямого диалога между профессиональным киносообществом и государством. Участие в нем примут не только руководители профильных министерств и ведомств, но и госслужащие из других структур, заинтересованные в развитии сотрудничества с киноиндустрией. В программе – обсуждение актуальных вопросов кинопроизводства, поиск новых форм взаимодействия и презентация значимых для страны проектов.

Культурная программа Фестиваля выстроена как насыщенное трехдневное путешествие по всей территории Арт-кластера «Таврирда».

Гостей ждут музыкальные шоу, зрелищные спортивные соревнования, десятки кинопоказов, в том числе под открытым небом, детская программа, гастрономические батлы и секретные закрытые события.