В каком возрасте россияне начинают стареть, рассказали в Минздраве

Первые выраженные клинические проявления старения у россиян наблюдаются после 60 лет, рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«У части людей возраст-ассоциированные заболевания проявляются ещё до 60 лет, особенно при наличии факторов риска. Однако чаще первые выраженные клинические проявления старения мы видим после 60 лет, далее их частота постепенно нарастает», - сказала специалист.

Она уточнила, что в возрасте 75–80 лет у россиян нередко формируется полиморбидность. В данный период у людей наблюдается несколько хронических заболеваний, также появляются гериатрические синдромы, например, хрупкость, нарушения памяти, падения, снижение слуха и зрения. По ее словам, именно в этом возрасте чаще всего начинает падать качество жизни, пишет РИА Новости.

«Формально пожилым возрастом считается период с 60 лет, но биологический возраст и состояние здоровья могут значительно отличаться от паспортного», - заключила Ткачева.