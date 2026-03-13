«Прессинг»: Крах районок, могикане на энтузиазме, перемены для клячи

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Прессинг».

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят угасание районных газет: без лишнего шума умирает формат, сформированный профессионалами прошлых десятилетий и пользовавшийся небывалым доверием «на местах». Ведущие считают, что не последнюю роль в нынешнем положении дел сыграла череда непродуманных решений некомпетентных управленцев. Однако точки зрения в студии разойдутся: один будет стоять на позиции «туда и дорога», а вторая настаивать, что доверительный канал связи с населением угроблен почем зря.

Аудитория, как обычно, может выбрать близкую сторону или отыскать истину посередине. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.