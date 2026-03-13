 
Общество

Приставы в Псковской области взыскали с бывшей заведующей магазина 141 тысячу рублей за недостачу 

Бывшую заведующую магазином обязали выплатить 141 тысячу рублей в пользу районного потребительского общества (РАЙПО). Решение вынес Стругокрасненский районный суд. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, взыскать долг помогли сотрудники ведомства.

Данная сумма включала задолженность по недостаче товаров, выявленной в ходе двух инвентаризаций, а также судебные расходы. Суд обязал женщину компенсировать РАЙПО ущерб в размере 137 тысяч рублей, оплатить государственную пошлину - около 3,9 тысячи рублей, а также затраты на почтовое отправление документов.

Ранее должница утверждала, что недостача возникла из-за воровства покупателей и низкого качества товара, однако она не представила доказательств своих слов. Суд признал ее доводы несостоятельными, поскольку женщина регулярно нарушала условия договора о полной материальной ответственности и не информировала руководство о проблемах вовремя.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского округов. Несмотря на уведомление о возбуждении исполнительного производства, должница не исполнила решение суда в установленный срок. В связи с этим приставы взыскали с нее исполнительский сбор в размере девять тысяч рублей и приняли меры принудительного исполнения: ограничили выезд за границу, обратили взыскание на доходы по месту работы и арестовали банковские счета.

В результате работы приставов бывшая заведующая полностью выплатила задолженность, после чего исполнительное производство завершили.

