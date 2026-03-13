 
Общество

Теплицы сложились под весом снега минувшей зимы на юге Псковской области

Дачные теплицы сложились под весом снега минувшей зимы на юге Псковской области. Своими фотографиями горожане делятся в группе «Послушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«НЛО навестило нас. Дачный десант — это сила», — шутят в посте. 

 

Другие великолучане, которых также коснулась такая проблема, поспешили поделиться фотографиями своих участков в комментариях. 

 

Ранее сообщалось, что максимальная высота снежного покрова в Великих Луках, зафиксированная во время снегосъемки, составила 52 сантиметра. 

