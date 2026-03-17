«Дневной дозор»: Будущее псковских гномов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Каким должно быть благоустройство территории сквера Породненных городов и сквера "с гномами"? Каким может быть смысловое и функциональное наполнение этих пространств?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В Пскове разрабатывается проект благоустройства сквера Породненных городов и сквера «с гномами». Официальное название сквер Породненных городов получил решением Псковского городского Совета народных депутатов от 10 сентября 1986 года. По установленным здесь памятным знакам можно проследить историю партнёрских отношений Пскова с городами из других стран. Например, в 1966 году финский город Куопио стал первым городом-побратимом нашей областной столицы. Позже в сквере был установлен мемориал в честь дружбы с немецким городом Гера, который стал вторым в длинном списке побратимов Пскова.

Второй - сквер «с гномами» - тоже находится в центре города и представляет собой небольшую зелёную зону со скульптурной композицией, которая раньше состояла из семи фигур (сегодня сохранились не все), установленных вокруг высокой клумбы с елью посередине. У каждого гнома свой «домик» — полусфера в бетонной нише. Сам сквер не имеет давней истории, но многие псковичи считают его эмоционально значимым наследием. Это часть городской идентичности - люди помнят это место еще с детства, когда по соседству работал магазин игрушек.

Два этих пространства, находящиеся в самом центре города, сегодня пребывают в достаточно «уставшем» состоянии. Эти территории и ранее не сильно пользовались популярностью у псковичей и туристов, хотя определенное внимание «гномики» все же притягивали, - скульптуры периодически подвергались нападениям вандалов.

Изначально сквер Породненных городов задумывался как символ полувековой истории международных отношений Пскова, выстроенных ещё со времён развитого социализма. Однако после начала СВО многие западные города-побратимы дружеские отношения с Псковом расторгли, уже 4 года как аллея флагов в сквере Породненных городов зияет пустыми флагштоками. Сегодня на этой территории не часто увидишь псковича, который пришел в сквер для прогулки, а для молодого поколения сквер - просто возможность удобно срезать маршрут, но на самой территории редко кто задерживается.

Какие планы на эти скверы у городских властей в рамках проекта по благоустройству? Чего хотят сами псковичи — возрождения этих локаций или полной их модернизации? Каким должно быть благоустройство территории сквера Породненных городов и сквера «с гномами»? Каким может быть смысловое и функциональное наполнение этих пространств? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор».

Как сообщил глава Пскова Борис Елкин, желание «привести в порядок» сквер «с гномами» и сквер Породненных городов назрело у городских властей уже давно. Однако сейчас благодаря всероссийскому конкурсу формирования комфортной городской среды, победители которого получают федеральное финансирование, появилась возможность уделить этим локациям внимание. Глава города рассказал и о том, будет ли учтено мнение псковичей при выборе проектов благоустройства скверов.

«Давно напрашивался ремонт в этих скверах, особенно много говорят о сквере "с гномиками". В связи с этим было принято решение, учитывая, что появились новые механизмы у города Пскова - это участие в программе "Малые города и сельские поселения", и в прошлом году мы первый раз участвовали в этой программе. В этом году мы уже будем реализовывать первый объект в рамках данной федеральной программы, это Корытовский парк. Соответственно, уже говорим о перспективном периоде на следующий год, в этом году хотим подать заявку. Конечно, нужно учитывать, что это конкурсный отбор, и заявки могут отобраться, а могут и не отобраться, но мы свои намерения хотим обозначить. Конечно же, хотим, чтобы город Псков в очередной раз победил. Для нас это важно. Эта территория фактически примыкает к Кремлю и, конечно, требует модернизации. Мы начали работу по подготовке конкурсной заявки, в рамках которой проходит, в том числе, и общественное обсуждение проекта. Узнаем, что жители хотят, что общественность хочет. Если мы реализуем на этой территории проект, стоит учитывать те ограничения, которые есть - это центр города, это объекты культурного наследия, поэтому тут необходимо соблюсти синтез желаний наших горожан и не повредить ту древность, которая есть в нашем городе».

Бывший мэр Пскова Александр Прокофьев помнит времена, когда с городами-побратимами были выстроены хорошие, партнерские отношения. Однако, по его наблюдениям, сквер Породненных городов и в те годы многие горожане воспринимали просто как парковую зону, без учета «идеологической нагрузки». Александр Прокофьев поделился своим соображениями о том, какой должна быть дальнейшая судьба сквера Породненных городов.

«Надо к вопросу относиться так: нужно ли присматривать и по мере необходимости облагораживать эту зеленую зону, которая там создана, или нет? Я думаю, что надо посмотреть, как там что, какие насаждения подправить, какие, может быть, заменить, если понадобится. Да, я понимаю, что политическая обстановка такая, что нужно было бы как-то избавиться от этого названия. По-моему, оно так особо и не осело в сознании псковичей, что это именно сквер Породненных городов. Да, у нас уже собственно и развалилось то побратимство. Жаль, потому что в свое время работали, и работали достаточно искренне. Сквер памяти, может быть, действительно не отношений на высоком государственном уровне, а дань уважения людям, с которыми мы работали из этих городов-побратимов. Потому что работали, на самом деле, честно, по-доброму. Остались такие воспоминания. Нелживые, неискусственные. Принесли пользу Пскову. Память о работе, инициаторах, активных участниках этого побратимского движения. Оставили бы там уголок зеленой природы. Потому что это место загазованное, все-таки съезд с моста, зелень как-никак удерживает, очищает. Я бы как-то максимально визуально сберегающе оставил этот участок, привел бы его в порядок, если требуется, и остановился бы на этом».

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин поделился информацией об итогах прошедшей стратегической сессии по благоустройству сквера Породненных городов и сквера «с гномиками». По его словам, многие из присутствовавших псковичей настаивают на сохранении и реставрации скверов, так как это важная часть городской истории. Юрий Бурлин отметил, что обсуждали и установку видеонаблюдения в скверах, и реставрацию дорожек, и улучшение ситуации с освещением. Он также рассказал и о предложениях псковичей по возможным вариантам смыслового и функционального наполнения этих зон.

«Мнение жителей и всех людей, чтобы парк остался зеленым, с деревьями, возможно, надо сделать какую-то санацию, но не менять наполнение парка какими-то большими плоскостными или площадными сооружениями. Хотя были высказаны предложения по поводу и, например, точки питания, кофейни. Были вопросы по поводу прилегающей территории с парковками, потому что там есть нюансы, связанные с постановкой транспорта по данной улице. Были разные предложения по гномикам, кто-то предлагал их отреставрировать, кто-то предлагал их перенести, кто-то предлагал на месте гномиков поставить другой памятник и так далее. Было интересное предложение от заместителя министра культурного наследия: есть два верстовых столба, которые были сохранены от предыдущего моста, и они где-то в хорошем виде лежат, в безопасном месте. Возможно их установить где-то на территории этого парка. Такие вещи тоже озвучивались. Тут уже команда проектировщиков и разработчиков данного проекта сейчас все это соберет, и представят на суд горожан».

Саму идею дружбы городов разных стран историк и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман находит очень полезной. По ее оценке, партнерские взаимоотношения приносили пользу как Пскову, так и его зарубежным городам-побратимам. По мнению Татьяны Пасман, сквер Породненных городов необходимо сохранить и облагородить, как минимум потому что это часть псковской истории. Относительно сквера «с гномами» депутат придерживается мнения о том, что детским персонажам место рядом с детьми, поэтому, на ее взгляд, например, в Детском парке гномики будут смотреться более уместно.

«Мы понимаем, что политическая ситуация меняется, и иногда меняется очень быстро. Поэтому то, что развалилось в какой-то конкретный момент, может вернуться на круги своя. Эта дружба, какие-то особые отношения с городами-побратимами могут восстановиться. Я думаю, что будет совершенно неправильно взять и разрушить нашу историю, потому что это исторический парк. Демонстративно взять и отменить то, что существовало многие годы. Другой вопрос, что сам парк, конечно, был в запущенном состоянии очень многие годы. Хотя место очень хорошее, согласитесь, это и вид на реку, который очень неплох, вид на Завеличье, где видна Мирожка, где видна Ольгинская часовня, Анастасиевская часовня. Поэтому, конечно, парк требует обновления. Но мне кажется, что это нужно делать с учетом его названия и с учетом того, что история этого движения породненных городов должна быть там отражена. Он должен быть интересен и полезен жителям, которые живут рядом, смотрят на этот парк. И поэтому думаю, что нужно его сохранить, но сделать более современным. Одновременно стоит вопрос о сквере "с гномами", который в свое время находился перед "Детским миром". Мне кажется, что здесь история немножко другая, потому что само это место уже перестало быть таким детским, как оно себя позиционировало в годы моего детства. Наверное, самим этим гномам, может быть, место в Детском парке или в каком-то другом месте, связанном с детьми. Но этот сквер тоже, мне кажется, требует своего внимания, именно дизайнерского».

Председатель Псковского регионального отделения Союза архитекторов и Союза реставраторов Владимир Васильев выступал на стратегической сессии по благоустройству сквера Породненных городов и сквера «с гномами». Он рассказал нам о тех предложениях, которые, по его мнению, и в архитектуру дома 1/3 по улице Советской вписывались бы, и дополнили бы пространство скверов.

«Коротко по скверу "с гномиками", так называемому: я по-прежнему считаю, что гномики уважаемым художником Агарковым (бывший главный художник Псковского керамического комбината Алексей Агарков - ред.) были там размещены только потому, что там находился магазин "Детский мир", позднее "Малыш", позднее "Школьник". И они были уместны в этом контексте, в прямом и в переносном смысле слова. Теперь, когда там все, что угодно, но не магазины детских товаров, их разумнее было бы разместить там, где дети хозяева жизни, например, в Детском парке, но не рассредоточивать их подобно убогим Барсикам, а действительно сгруппировать в аналогичной композиции. А на месте гномиков я бы предложил воплотить одну из идей, которые закладывали наши предшественники. Первое - памятник Псковского восстания 1650 года. Вторая идея - вспомнить замысел 1945 года. Тогда на этом месте, правда, в чуть большем масштабе предполагалось разбить и организовать нечто вроде псковского Марсова поля. То есть небольшой сквер с монументом, посвященным воинам-освободителям города Пскова. Сколько бы не прошло лет после окончания войны, этот монумент был бы уместен и актуален по-прежнему. Что касается сквера Породненных городов, насколько я знаю, большинство муниципалитетов этих наших бывших собратьев уже дезавуировали данные соглашения. Я все-таки считаю, что демонтировать эти стелы не требуется, но я предложил переформатировать этот сквер в сквер Братских городов, дополнив его уголками, стелами, композициями, каждая из которых посвящена одному из городов-районных центров нашей области».

Псковский архитектор Владимир Шуляковский направил свои предложения в администрацию города по поводу возможного благоустройства этих локаций в центре города. На его взгляд, в сквере Породненных городов и сквере «с гномами» необходимо обеспечить единство малых архитектурных форм, таких как лавочки и урны.

«Сквер Породненных городов и памятник Сибелиусу (финскому композитору Яну Сибелиусу - ред.) - тут надо как-то проработать идеологию, так сказать, что с ним делать в настоящей политической ситуации. Что бы сейчас не творилось в мире, все равно потом все должно наладиться и восстановиться. Также детская зона с гномиками - гномики сами все симпатичные, выкидывать их, конечно, не нужно. Может быть, как-то их перекомпоновать по-другому, то есть не по кругу, а как-то еще. В общем, как-то использовать. Эта зона уже людям полюбившаяся и привычная. Это первое. Второе, следует внимательно отнестись к существующим зеленым насаждениям: деревьям, кустам и цветникам. Аккуратно, ничего лишнего не вырубая, постараться все это сохранить. Дальше следует минимизировать количество новых мощений, потому что есть такая тенденция, что при благоустройстве какая-то территория мостится брусчаткой, замостил и забыл, вот этого надо избежать. Еще очень важно избежать захламления этой территории всякими вещами типа каких-то сердечек, фоторамок и прочего визуального мусора. Вот просто категорически не хотелось бы повторений того, что у нас есть в некоторых других местах. Территория эта достаточно благоустроенная, в народе любимая, хорошая. Чего-то радикального, мне кажется, туда тащить не нужно. Нужно в основном упорядочить и починить, привести в порядок то, что есть, и все, собственно, будет нам счастье».

В программе представители городских властей и архитектурного сообщества делились мнениями о том, какое смысловое и функциональное наполнение в нынешних реалиях могло бы быть в сквере Породненных городов и сквере «с гномиками». Вариантов и предложений было озвучено действительно много, кто-то считает целесообразным перенести гномов в другие локации, а кому-то достаточно и их реставрации. Прозвучали сегодня и предложения о полной замене скульптурной композиции на улице Советской 1/3. Необходимым для обеих локаций сочли добавление и стандартизацию малых архитектурных форм. А вот слов о ликвидации или переформатировании сквера Породненных городов под иное наполнение в сегодняшней программе не прозвучало. Многие высказывали желание освежить, облагородить и озеленить сквер, так как он является частью псковской истории.

Вопрос со сквером действительно тонкий. На одной чаще весов — текущая фаза противостояния нашей страны с коллективным Западом, где активно и яростно отменяют все русское. На другой — десятилетия городской истории. А получится ли сохранять баланс между памятью, здравым смыслом и будущим, мы увидим по окончании реализации проекта по благоустройству этих скверов.

Александра Братчикова