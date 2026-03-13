Прием заявок на конкурс «Профледи-2026» стартовал в Псковской области

Стартовал прием заявок на всероссийский профсоюзный конкурс «Профледи-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Изображение: Псковский облсовпроф

Цель конкурса заключается в популяризации профсоюзного движения в интернет-пространстве и СМИ, повышении роли женщин в профсоюзах и мотивации профсоюзного членства.

Участие могут принять женщины, состоящие в профсоюзах — членских организациях ФНПР (в том числе профсоюзные активисты и работники профорганов всех уровней). Обязательным условием является наличие у участницы или у профсоюзной организации, в которой она состоит, подписки на газету «Солидарность» (в бумажном или электронном виде).

Заявки принимаются с 8 марта по 1 мая включительно.

Конкурсная программа включает пять основных номинаций и одну дополнительную:

«ПрофЛеди» — для участниц, подготовивших наиболее содержательный рассказ о деятельности в профсоюзной организации,

«Леди Спец» — для женщин, добившихся значительных профессиональных успехов,

«Леди Увлечение» — номинация, посвященная творческим способностям и хобби участниц,

«Леди Тренд» — предполагает создание оригинального видеоролика на тему «Почему я читаю "Солидарность"» для размещения в социальной сети «ВКонтакте»,

«Леди Хозяйка» — для участниц, представивших интересные идеи экономного ведения хозяйства, в том числе с использованием карты «Профсоюзный дисконт»,

«Леди Популярность» — дополнительная номинация, победительница которой будет определена по результатам онлайн-голосования зарегистрированных пользователей сайта.

Имена лауреатов конкурса станут известны до 15 мая. Среди призов за первые места поездка на интеллект-форум «Профсоюзы — XXI век» (Сочи, октябрь 2026 года), публикация интервью и фото на обложке «Профсоюзного журнала», а также в газете «Солидарность», а также именные сертификаты на 10-дневное проживание на двоих в отелях Черноморского побережья (Крым, Анапа, Сочи) от компании «Бриз».

Для участниц, занявших вторые и третьи места, призом станут сертификаты на проживание в отелях Черноморья на двоих, а также доступ к профсоюзным курсам и электронная подписка на газету.

Кроме того, в этом году подарки ждут абсолютно всех участниц конкурса: доступ к специальным видеоурокам по макияжу и деловому стилю, подарочные сертификаты номиналом 7000 рублей на оплату проживания в отелях-партнерах. Каждая конкурсантка получит электронный именной сертификат участницы конкурса «Профледи-2026».