Киноужин по фильму «Ешь, молись, люби» пройдет в псковском ресторане «Покровский»

Киноужин по мотивам культового фильма «Ешь, молись, люби» пройдет 27 марта в ресторане «Покровский» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ресторане. 

Мероприятие начнется в 19:00. Во время просмотра гости смогут не только погрузиться в историю путешествия и поиска себя, но и попробовать те самые блюда, которыми герои наслаждаются на экране.

«Это уникальный формат, где кино и кухня сливаются в одно впечатление», — отмечают в ресторане.

Узнать подробности мероприятия и забронировать стол можно по телефону: 500-001. 

Стоимость билета — 2500 ₽. Количество мест ограничено. 

Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjdps6Ts

