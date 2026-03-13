Киноужин по фильму «Ешь, молись, люби» пройдет в псковском ресторане «Покровский»

Киноужин по мотивам культового фильма «Ешь, молись, люби» пройдет 27 марта в ресторане «Покровский» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ресторане.
Мероприятие начнется в 19:00. Во время просмотра гости смогут не только погрузиться в историю путешествия и поиска себя, но и попробовать те самые блюда, которыми герои наслаждаются на экране.
Узнать подробности мероприятия и забронировать стол можно по телефону: 500-001.
Стоимость билета — 2500 ₽. Количество мест ограничено.
Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjdps6Ts