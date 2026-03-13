 
Общество

Приговор четверым псковичам за уклонение от таможенных платежей на 13 млн рублей оставили без изменений

0

В силу вступил приговор в отношении псковичей, уклонившихся от уплаты таможенных платежей на сумму более 13 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении четверых псковичей, осужденных по приговору Псковского городского суда от 26 августа 2025 года за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 194 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 7 лет 3 месяцев до 7 лет 10 месяцев условно, с назначением штрафов в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей каждому.

Согласно приговору суда, они признаны виновными и осуждены за то, что в период времени с 25 марта 2019 года по 29 сентября 2020 года, действуя в составе организованной группы, переместили на территорию Российской Федерации девять иностранных транспортных средств, уклонившись от уплаты ввозных таможенных платежей на сумму 13 202 478 рублей 86 копеек.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы и представление – без удовлетворения.

