Итоги пятилетки в сфере жилья и ЖКХ представили на форуме «Единой России» в Ростове

«Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону второй окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» — он был посвящён ЖКХ и жилищному строительству. Правительство отчиталось перед партией о выполнении положений Народной программы в этой сфере. Отдельное внимание уделили восстановлению исторических регионов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

В форуме приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, главы регионов Южного федерального округа, Донбасса и Новороссии, ветераны СВО, активисты «Единой России», эксперты строительного рынка, инженеры и архитекторы.

«Единая Россия» реализовала Народную программу в части жилья и благоустройства городской среды, подчеркнул Владимир Якушев и представил достижения партии в данных сферах за пять лет.

В частности, по партпроекту «Городская среда» приведено в порядок и отремонтировано 50 тысяч общественных пространств и дворов, а всего за время реализации партпроекта — около 120 тысяч.

«Особенно важно, что объекты благоустройства выбирали сами жители. Только в прошлом году в таком голосовании участвовало около 17 миллионов человек. А с 2021 года — почти 70 миллионов. Фактически — полстраны. Так что благоустройство — в прямом смысле — стало нашим общим делом», — подчеркнул он.

Секретарь Генсовета «Единой России» сообщил, что за период действия Народной программы в стране введено более полумиллиарда квадратных метров жилья, расширена программа семейной ипотеки. Поддержку по программам субсидирования ипотечных ставок получили более 3 миллионов граждан.

Он напомнил, что в 2024 году партия выполнила своё обязательство и обеспечила законодательное закрепление важного стандарта для новых кварталов по программе комплексного развития территорий: теперь они должны проектироваться и строиться вместе с социальной инфраструктурой, что снимает многие вопросы, связанные с детскими садами и школами, поликлиниками.

По партпроекту «Безопасные дороги» за период 2019–2025 годов по всей стране построили и отремонтировали свыше 150 тысяч километров дорог.

По программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей, завершено строительство, реконструкция и капремонт почти 600 объектов ЖКХ.

«Единая Россия» помогает последовательно решать поставленную президентом задачу по восстановлению исторических регионов: качество жизни там должно соответствовать общероссийскому уровню, отметил секретарь Генсовета. В Донбассе и в Новороссии уже построено и восстановлено более семи тысяч жилых домов, свыше 3,5 тысячи объектов коммунальной инфраструктуры, тысячи школ и детских садов, более 70 фельдшерско-акушерских пунктов – такие масштабные восстановительные работы фактически впервые в современной истории идут во время продолжающихся боевых действий.

Говоря о реализации Народной программы «Единой России», Марат Хуснуллин подчеркнул, что 2025-й год стал лучшим в области стройки за всю новейшую историю страны: введено 150 миллионов квадратных метров недвижимости. Впервые за всю историю введено более 60 миллионов квадратных метров ИЖС.

«Почему это произошло? Потому что стали делать социальную газификацию, проще стали участки давать, больше подводить дорог и коммуникаций. Развивается ипотека на ИЖС. Помогает в этом закон «Единой России» о дачной амнистии. Люди зарегистрировали своё жильё, улучшили его, пристроили, обновили. Cовместная работа с «Единой Россией», с Госдумой даёт результат, который люди видят», — заявил он.

Правительство вместе с «Единой Россией» готовит новые подходы к развитию ипотеки, дальнейшей реализации семейной ипотеки — это прямое поручение президента, напомнил зампред правительства.

«Единая Россия» вовлекла жителей регионов в благоустройство: в прошлом году в выборе объектов приняли участие 16,5 миллиона человек, напомнил Марат Хуснуллин.

Что касается дорог, за последние 5 лет удалось выстроить системную работу по их приведению в нормативное состояние. Кроме того, привели в нормативное состояние 74% общественного транспорта.

«Президентом поставлена задача — к 2030 году 85% всего общественного транспорта в стране должно быть в нормативном состоянии. По итогу 2025 года мы вышли уже на показатель 74%. То есть нам осталось 11% до 2030 года», — резюмировал Марат Хуснуллин.

Свои предложения в новую Народную программу «Единой России» внесли участники форума — решения выработали на шести тематических круглых столах: «Мой дом, мой двор, мой город: комфорт для каждого», «Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность», «Единая страна: возрождение мирной жизни в исторических регионах», «Новые технологии в градостроительстве: создание современной городской среды», «Комфортная среда и адаптация ветеранов СВО», «Строим будущее: молодёжь в архитектуре, строительстве и ЖКХ».

В числе инициатив: популяризация строительства частных домов, ускоренное обновление коммунальной инфраструктуры и создание общественных пространств на неиспользуемых территориях. Поступило предложение расширить участие малых городов и исторических поселений во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Прозвучали и инициативы, связанные с дальнейшей интеграцией новых регионов в социально-экономическое пространство страны: газификация, выделение земли молодым семьям и участникам СВО, подготовка к строительству аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе, а также модернизация железнодорожных подходов к морским портам и развитие высокоскоростных магистралей.

Участники предложили развивать речной транспорт, строить объездные дороги вокруг городов и модернизировать вокзалы, превращая их в современные общественные пространства.

Отдельный блок инициатив касается доступной среды. Участники считают, что важно закрепить единый стандарт жилья для людей с ОВЗ, предоставлять инвалидам боевых действий квартиры с системой «умный дом» и запустить программу обмена жилья на квартиры на первых этажах для маломобильных граждан.

В сфере поддержки участников СВО выступили с инициативой разработать программу «Сельское жильё для ветерана», а также организовать обучение и трудоустройство ветеранов в строительстве и ЖКХ.

В числе инициатив по поддержке молодёжи — закрепление статуса «молодёжная стройка», освобождение студентов-участников стройотрядов от НДФЛ и обновление студенческих общежитий с созданием семейных блоков.

Марат Хуснуллин поблагодарил «Единую Россию» за совместную работу, подчеркнув, что инициативы партии помогают развивать инфраструктуру городов: строить жильё, дороги, благоустраивать общественные пространства.

Он поддержал инициативы участников форума, поручив профильным ведомствам проработать их для включения в новую Народную программу «Единой России».

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них правительство отчитается о выполнении Народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

«Единая Россия» уже создала Экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.