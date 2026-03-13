Итоги пятилетки в сфере жилья и ЖКХ представили на форуме «Единой России» в Ростове

«Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону второй окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» — он был посвящён ЖКХ и жилищному строительству. Правительство отчиталось перед партией о выполнении положений Народной программы в этой сфере. Отдельное внимание уделили восстановлению исторических регионов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.
Фото здесь и далее: «Единая Россия»
В форуме приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, главы регионов Южного федерального округа, Донбасса и Новороссии, ветераны СВО, активисты «Единой России», эксперты строительного рынка, инженеры и архитекторы.
«Единая Россия» реализовала Народную программу в части жилья и благоустройства городской среды, подчеркнул Владимир Якушев и представил достижения партии в данных сферах за пять лет.
В частности, по партпроекту «Городская среда» приведено в порядок и отремонтировано 50 тысяч общественных пространств и дворов, а всего за время реализации партпроекта — около 120 тысяч.
Секретарь Генсовета «Единой России» сообщил, что за период действия Народной программы в стране введено более полумиллиарда квадратных метров жилья, расширена программа семейной ипотеки. Поддержку по программам субсидирования ипотечных ставок получили более 3 миллионов граждан.
Он напомнил, что в 2024 году партия выполнила своё обязательство и обеспечила законодательное закрепление важного стандарта для новых кварталов по программе комплексного развития территорий: теперь они должны проектироваться и строиться вместе с социальной инфраструктурой, что снимает многие вопросы, связанные с детскими садами и школами, поликлиниками.
По партпроекту «Безопасные дороги» за период 2019–2025 годов по всей стране построили и отремонтировали свыше 150 тысяч километров дорог.
По программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей, завершено строительство, реконструкция и капремонт почти 600 объектов ЖКХ.
«Единая Россия» помогает последовательно решать поставленную президентом задачу по восстановлению исторических регионов: качество жизни там должно соответствовать общероссийскому уровню, отметил секретарь Генсовета. В Донбассе и в Новороссии уже построено и восстановлено более семи тысяч жилых домов, свыше 3,5 тысячи объектов коммунальной инфраструктуры, тысячи школ и детских садов, более 70 фельдшерско-акушерских пунктов – такие масштабные восстановительные работы фактически впервые в современной истории идут во время продолжающихся боевых действий.
Говоря о реализации Народной программы «Единой России», Марат Хуснуллин подчеркнул, что 2025-й год стал лучшим в области стройки за всю новейшую историю страны: введено 150 миллионов квадратных метров недвижимости. Впервые за всю историю введено более 60 миллионов квадратных метров ИЖС.
Правительство вместе с «Единой Россией» готовит новые подходы к развитию ипотеки, дальнейшей реализации семейной ипотеки — это прямое поручение президента, напомнил зампред правительства.
«Единая Россия» вовлекла жителей регионов в благоустройство: в прошлом году в выборе объектов приняли участие 16,5 миллиона человек, напомнил Марат Хуснуллин.
Что касается дорог, за последние 5 лет удалось выстроить системную работу по их приведению в нормативное состояние. Кроме того, привели в нормативное состояние 74% общественного транспорта.
Свои предложения в новую Народную программу «Единой России» внесли участники форума — решения выработали на шести тематических круглых столах: «Мой дом, мой двор, мой город: комфорт для каждого», «Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность», «Единая страна: возрождение мирной жизни в исторических регионах», «Новые технологии в градостроительстве: создание современной городской среды», «Комфортная среда и адаптация ветеранов СВО», «Строим будущее: молодёжь в архитектуре, строительстве и ЖКХ».
В числе инициатив: популяризация строительства частных домов, ускоренное обновление коммунальной инфраструктуры и создание общественных пространств на неиспользуемых территориях. Поступило предложение расширить участие малых городов и исторических поселений во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Прозвучали и инициативы, связанные с дальнейшей интеграцией новых регионов в социально-экономическое пространство страны: газификация, выделение земли молодым семьям и участникам СВО, подготовка к строительству аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе, а также модернизация железнодорожных подходов к морским портам и развитие высокоскоростных магистралей.
Участники предложили развивать речной транспорт, строить объездные дороги вокруг городов и модернизировать вокзалы, превращая их в современные общественные пространства.
Отдельный блок инициатив касается доступной среды. Участники считают, что важно закрепить единый стандарт жилья для людей с ОВЗ, предоставлять инвалидам боевых действий квартиры с системой «умный дом» и запустить программу обмена жилья на квартиры на первых этажах для маломобильных граждан.
В сфере поддержки участников СВО выступили с инициативой разработать программу «Сельское жильё для ветерана», а также организовать обучение и трудоустройство ветеранов в строительстве и ЖКХ.
В числе инициатив по поддержке молодёжи — закрепление статуса «молодёжная стройка», освобождение студентов-участников стройотрядов от НДФЛ и обновление студенческих общежитий с созданием семейных блоков.
Марат Хуснуллин поблагодарил «Единую Россию» за совместную работу, подчеркнув, что инициативы партии помогают развивать инфраструктуру городов: строить жильё, дороги, благоустраивать общественные пространства.
Он поддержал инициативы участников форума, поручив профильным ведомствам проработать их для включения в новую Народную программу «Единой России».
Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них правительство отчитается о выполнении Народной программы «Единой России» по всем направлениям.
Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.
Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.
«Единая Россия» уже создала Экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.