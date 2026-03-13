В Пскове запускается образовательная программа для юных поисковиков

В Пскове стартовала регистрация в «Школу поисковика». Образовательный проект реализуется поисковым движением «Псковский рубеж» при поддержке Министерства молодежной политики и направлена на обучение молодежи азам поисковой работы, сохранению и увековечению памяти защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре.

Изображение: Псковский городской молодежный центр

К участию приглашаются учащиеся в возрасте от 14 до 17 лет. Участие в проекте полностью бесплатное. 

Проект представляет собой серию лекционных и практических занятий, мастер-классов, направленных на всестороннее изучение поисковой работы. Слушателей ждет насыщенный курс, который охватывает как теорию, так и полевую практику. 

С 19 марта по 28 мая пройдут 10 теоретических занятий по следующим темам: 

  • История боевых действий на территории Псковской области в 1941–1944 гг.; 
  • Оформление поисковой документации и работа с сетевыми ресурсами (базами данных);
  • Принципы приборного поиска, работа со щупом и методы эксгумации; 
  • Анатомические особенности скелетированных останков; 
  • Правила безопасности и поведения в дикой природе во время экспедиций. 

Практическая часть включает выездные занятия в Военно-исторический музей-заповедник в г. Остров, где участники изучат образцы оружия, снаряжения и обмундирования армий времен войны. 

Главным итогом обучения станут полевые выезды. Ребята смогут принять участие в региональной «Вахте памяти» в Псковском районе в апреле-мае этого года, а также в международной молодежной «Вахте памяти» в Невельском районе в августе. Также в летний период предусмотрены 1–2 организованных поисковых выезда в месяц. 

Важно отметить, что в 2026–2027 учебном году организаторы планируют продолжить образовательную программу для выпускников Школы, сделав акцент на архивной и научно-исследовательской деятельности. 

Занятия будут проводить признанные эксперты поискового движения Псковской области: Дмитрий Иванов – учитель истории школы №12 Пскова, ветеран МВД, участник поискового движения, Кирилл Шляц – основатель и руководитель поискового отряда «Патриот 60» и поискового объединения «Псковский рубеж», участник проекта «Без срока давности», Кирилл Баринов – командир поискового отряда «Тихие Зори» и Ирина Герман – командир поискового отряда «Зверобой», участник полевых экспедиций. 

Занятия будут проходить каждый четверг с 17:00 до 18:40 (2 академических часа с перерывом) в Доме молодежи по адресу: Псков, ул. Конная, д. 2 (лекционный зал третьего этажа). 

Первое занятие Школы состоится уже 19 марта. Для участия необходимо зарегистрироваться в группе поискового объединения «Псковский рубеж» в соцсети «ВКонтакте». 

