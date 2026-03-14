В Пскове стартовали XVI Василевские чтения, посвященные усадьбам и судьбам губернского периода

В Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени И.И. Василева проходят XVI Василевские чтения. В этом году тема чтений – «Усадьбы и судьбы: история Пскова и Псковской области губернского периода», а посвящены они 190-летию ученого, краеведа и Почётного гражданина города Пскова, имя которого носит библиотека на площади Ленина в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в централизованной библиотечной системе Пскова.

Выступая перед собравшимися в этой библиотеке, историки и краеведы не только рассказали малоизвестные подробности про дворянские имения и городскую недвижимость знатных и просто зажиточных людей, которые населяли наш регион в XIX веке и раньше, но также попробовали разобраться, как образ их жизни отражал местное мировоззрение, и как события XX века повлияли на судьбу их владений.

В первый день чтений прозвучали доклады кандидата исторических наук, профессора Псковского государственного университета Анатолия Филимонова «Судьба «дворянских гнёзд» Псковского уезда в первые послереволюционные годы», старшего научного сотрудника сектора новейшей истории научно-экспозиционной службы Псковского музея-заповедника Юрия Конова «Имение Олисово (Румянцево) Синеникольской волости Опочецкого уезда Псковской губернии и его обитатели в воспоминаниях современников, краеведа, директора АНО «Дубровская земля. Малая Родина» Новоржевского района деревни Дубровы Михаила Караулова «Дубровские усадьбы и судьбы славных династий Кошелевых и Бухвостовых. Время собирать камни утраченных памятников и возвращать имена», ведущего архивиста отдела развития информационных представительств и справочно-поисковых средств Государственного архива Псковской области Ирины Пановой по материалам выставочного проекта «Дворяне – все родня друг другу», краеведа из Сланцев Владимира Будько «Грибоедов, Лермонтов, Шишков, Дружинин и обитатели Сижно», архитектора Владимира Васильева «Планировка псковской городской усадьбы как отражение псковского мировоззрения», краеведа Павла Круглова «Дворянская усадьба Яхонтовых в Камно и её хозяева», доцента кафедры истории России, заведующего НОЦ краеведческих исследований ЛГУ имени А.С. Пушкина Станислава Степанова «Усадьбы северных районов Псковской области: некоторые итоги натурного обследования членами Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК в 2019-2021 гг.», историка, журналиста, учредителя «Музея Ледовое побоище. Самолва» Владимира Потресова «Первое исследование истории усадьбы Холомки 1990 г, встречи с живыми тогда ещё обитателями Холомков».

Доцент кафедры истории России, заведующий НОЦ краеведческих исследований ЛГУ имени А.С. Пушкина Станислав Степанов начал своё выступление с того, что поблагодарил организаторов чтений за выбранную тему. По его словам, уже лет двадцать не было ни одной конференции, посвящённой усадьбам, хотя эта тема очень важна для понимания сельской дворянской России. Он рассказал, как члены питерского отделения ВООПИиК искали в Псковской области заброшенные усадьбы, и показал, что от них осталось: где-то одни ворота, где-то, как в усадьбе Бухарова – уникальный каменный диван и вокруг него маленькие каменные «диванчики» (модная забава помещиков, которые украшали свои парки такими естественными аттракционами).

Станислав Степанов, как и профессор ПсковГУ Анатолий Филимонов, подчеркнул, что в советское время многие дворянские усадьбы сохранялись благодаря тому, что в них размещались всевозможные учреждения: пансионаты, школы, пионерские лагеря, управления колхозов и совхозов. А когда развалился Советский Союз и все эти организации приказали долго жить, то вместе с ними умирали и уже никому не нужные дворянские дома.

Про одну из таких усадеб рассказал историк, журналист, учредитель «Музея Ледовое побоище. Самолва» Владимир Потресов. Он как раз приехал в порховское имение князя Гагарина Холомки в 1990 году и несколько лет после этого наблюдал, как доживает свои дни некогда богатое имение, построенное в начале XX века с учётом всех достижений инженерной мысли и, например, оборудованное котельной.

Опубликованная им тогда в журнале «Огонёк» и в других солидных изданиях статьи про Холомки, по словам Владимира Потресова, вызвала такой резонанс, что в Порховский район на постоянное местожительство стали переезжать русские семьи из Казахстана. Тем более, что тогда же у турбазы, размещавшейся в Холомках, появился богатый инвестор, у которого были грандиозные планы, и все надеялись, что усадьба князя Гагарина вот-вот станет курортом всероссийского масштаба с пристанью на реке Шелони и экскурсиями по псковским достопримечательностям на дирижаблях.

Но этого не произошло и купленные казахскими переселенцами домики постепенно опустели. А под конец века в Холомки, рассказывал Владимир Потресов, даже приезжали немцы, ветераны Второй Мировой войны, чтобы посетить памятные места. И рассказали ему, что с этим местом у них связаны самые счастливые воспоминания. Оказывается, во время фашистской оккупации в Холомках находился госпиталь, где поправляли здоровье лётчики, служившие рядом на военном аэродроме.

Сам же Владимир Потресов считает самым счастливым временем имения в Холомках – 20-е годы прошлого века, когда в этом имении под Порховом спасались от голода лучшие представители «петербургской творческой аристократии». Благодаря чему мы, в частности, можем судить об интерьерах этой княжеской усадьбы по зарисовкам декораций для дрезденской постановки «Евгения Онегина», выполненных Мстиславом Добужинским.

Завершая свой рассказ о Холомках прошлого века, от которых, по словам Владимира Потресова, после их реставрации почти ничего не осталось, он заодно возмутился бедственным положением Порховского музея, который ютится в фойе кинотеатра. Владимир Потресов рассказал, что когда-то у этого музея было собственное двухэтажное здание, а в его коллекции одних только полотен Шагала было больше тридцати, а сегодня от неё уцелели только две картины Бориса Григорьева, хранящиеся в Псковской картинной галерее, в том числе «Олонецкий дед».

Архитектор и краевед Владимир Васильев начал своё выступление со слов «шутить про скобарей дозволено только самим скобарям». После чего уточнил, что 9 поколений его предков жили на псковской земле, а это значит, подчеркнул докладчик, что он имеет полное право не только нелицеприятно судить о своих земляках, но даже и иронизировать на их счёт.

Владимир Васильев рассказал на конкретных примерах, как была устроена типичная городская усадьба псковича и сделал предположение, что её планировка отражает особенный, пограничный, «угрюмый менталитет» жителей Пскова и тот факт, что они веками привыкали строить свою жизнь на краю страны в окружении врагов. Вот почему все псковские усадьбы были окружены заборами, а вся жизнь кипела во внутренних двориках с видом на сад («Это вообще мечта любого псковича: сидеть на веранде и пить чай, любуясь собственным садом»). По этой же причине псковичам до 1880 года не разрешали расширить территорию города, сказал Владимир Васильев. Ведь власти понимали, что вместо новых величественных зданий скобари понастроят ещё заборов, за которыми скрыто самое интересное.

Упреждая вопрос публики, а почему тогда городские усадьбы во многих других городах России, непограничных, были устроены таким же образом, Владимир Васильев сказал как отрезал: «А потому что скобари понаехали!»

После этого доклада директор «Музея Ледовое побоище. Самолва» Татьяна Наместникова рассказала, что родилась и выросла как раз в одной из таких бывших псковских усадеб – в доме № 4 на улице Труда в Пскове, и до сих пор помнит запах дров, которыми топили этот дом и как её маленькую мыли в общей лохани на несколько квартир, для которой приходилось греть воду. А ещё Татьяна Наместникова сказала, что ей очень грустно смотреть, как это дом теперь умирает, но Владимир Васильев заверил её, что это не так и что у дома на Труда появился богатый инвестор из Санкт-Петербурга, который уже разработал проект восстановления этого здания.

Напомним, что организатором XVI Василевских чтений является Централизованная библиотечная система Пскова. Они проходят при поддержке Управления культуры Администрации города Пскова, а также Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Государственного архива Псковской области, Археологического центра Псковской области и учреждения дополнительного образования «Лидер».