 
Общество

В Псковском филиале Университета ФСИН России отметили 147-ю годовщину образования УИС

0

На базе Псковского филиала университета ФСИН России состоялось торжественное мероприятие, посвященное 147-й годовщине образования уголовно-исполнительной системы и профессиональному празднику – Дню работника УИС, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В торжествах приняли участие начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев, руководитель аппарата Правительства Псковской области Андрей Вьюнов, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, начальник управления Минюста РФ по Псковской области Сергей Самолетов, начальник УФССП России по Псковской области – главный судебный пристав региона Сергей Колесников. В зале собрались личный состав УФСИН и филиала университета, ветераны УИС.

Торжественное собрание открылось оглашением поздравительной телеграммы Директора ФСИН России генерала внутренней службы Российской Федерации Аркадия Гостева, который отметил важность служения сотрудников УИС и поблагодарил их за верность долгу.

 

Обращаясь к присутствующим, Виктор Леонов и Александр Сысоев подчеркнули высокий профессионализм личного состава, ответственность, выдержку и силу духа, которые ежедневно проявляют сотрудники, выполняя служебные задачи. Руководители поздравили коллег с праздником, пожелали крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне.

В торжественной обстановке ряду сотрудников были вручены ведомственные награды, благодарственные письма губернатора Псковской области, руководителей органов государственной власти и начальника университета ФСИН России. Отдельного признания удостоилась начальник Псковского межмуниципального филиала УИИ Екатерина Брекелова, отмеченная благодарностью директора федеральной службы судебных приставов.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами Псковского филиала университета ФСИН России, которые подарили зрителям яркие вокальные и хореографические номера.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026