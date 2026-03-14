В Псковском филиале Университета ФСИН России отметили 147-ю годовщину образования УИС

На базе Псковского филиала университета ФСИН России состоялось торжественное мероприятие, посвященное 147-й годовщине образования уголовно-исполнительной системы и профессиональному празднику – Дню работника УИС, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по Псковской области.

В торжествах приняли участие начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев, руководитель аппарата Правительства Псковской области Андрей Вьюнов, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, начальник управления Минюста РФ по Псковской области Сергей Самолетов, начальник УФССП России по Псковской области – главный судебный пристав региона Сергей Колесников. В зале собрались личный состав УФСИН и филиала университета, ветераны УИС.

Торжественное собрание открылось оглашением поздравительной телеграммы Директора ФСИН России генерала внутренней службы Российской Федерации Аркадия Гостева, который отметил важность служения сотрудников УИС и поблагодарил их за верность долгу.

Обращаясь к присутствующим, Виктор Леонов и Александр Сысоев подчеркнули высокий профессионализм личного состава, ответственность, выдержку и силу духа, которые ежедневно проявляют сотрудники, выполняя служебные задачи. Руководители поздравили коллег с праздником, пожелали крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне.

В торжественной обстановке ряду сотрудников были вручены ведомственные награды, благодарственные письма губернатора Псковской области, руководителей органов государственной власти и начальника университета ФСИН России. Отдельного признания удостоилась начальник Псковского межмуниципального филиала УИИ Екатерина Брекелова, отмеченная благодарностью директора федеральной службы судебных приставов.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами Псковского филиала университета ФСИН России, которые подарили зрителям яркие вокальные и хореографические номера.