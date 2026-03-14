 
Общество

Ученый рассказал, как часто метеориты падают на Землю

Падение метеоритов размером в десятки сантиметров регистрируется на Земле практически ежемесячно, сообщил старший преподаватель кафедры интеллектуальных информационных радиофизических систем Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Николай Фомичев.

«Метеориты - это космический мусор, который достигает поверхности Земли. Если брать всю поверхность Земли, то падение метеорита - вполне рядовое событие. Ежесуточно на поверхность Земли выпадает тонны космической пыли. Обычно они сгорают в атмосфере Земли, и лишь единицы достигают поверхности планеты. Падение метеоритов размером в десятки сантиметров регистрируется на Земле практически ежемесячно», - рассказал Фомичев.

Научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев в свою очередь убежден, что частота падений метеоритов напрямую зависит от размера тела, пишет РИА Новости.

«Мелкие частицы падают на Землю сотнями в сутки, особенно много бывает во время прохождения планеты через остатки хвоста какой-нибудь кометы. Мы такие явления знаем как метеорные потоки. Например Персеиды, которые любители астрономии наблюдают 12 августа. Крупные тела падают значительно реже», - рассказал ученый.

Он добавил, что статистика не очень точная, потому что часть падений происходит над океанами, которые занимают 2/3 земной поверхности, и эти падения просто не фиксируются.

