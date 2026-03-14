Гинеколог заявил о возможности беременности при эндометриозе

Женщины с эндометриозом могут планировать беременность, однако делать это необходимо после консультации врача. Об этом рассказал доцент кафедры акушерства и гинекологии Сеченовского университета, к.м.н., гинеколог-хирург Алексей Шкляр.

«Перед тем как планировать беременность, важно назначить пациентке терапию гестагенами, и не менее чем через шесть месяцев врач амбулаторного этапа полностью обследует пациентку, чтобы исключить другие факторы, которые могут препятствовать наступлению беременности, — это факторы со стороны печени, свертывания крови и других. Проведя комплексное обследование, отпускает ее на планирование беременности, или в естественном цикле, если сохранены и матка, и яичники, или, если есть необходимость, с привлечением специалистов ВРТ», — пояснил специалист.

По словам врача, эндометриоз действительно может повышать риск бесплодия, однако многое зависит от формы заболевания и степени поражения репродуктивных органов. Например, если эндометриоз затрагивает яичники и приводит к образованию кист, это может уменьшать запас фолликулов, необходимых для наступления беременности. Даже после успешного удаления таких кист уровень гормона фертильности может снижаться, пишет «Известия».

При эндометриозе тела матки вероятность наступления беременности остается высокой. Основная проблема связана с тем, что заболевание может ухудшать кровоснабжение слизистой оболочки матки, из-за чего затрудняется имплантация эмбриона. Однако современные методы лечения, включая малоинвазивные технологии, позволяют устранить очаги поражения и повысить вероятность успешного зачатия.

Шкляр подчеркнул, что даже при поражении яичников шанс на беременность сохраняется, хотя может быть ниже. В таких случаях женщинам могут помочь современные вспомогательные репродуктивные технологии.

Врач отметил, что в его практике значительная часть пациенток с эндометриозом тела матки беременеют естественным путем после лечения. Современные медицинские подходы позволяют не только добиться зачатия, но и выносить здорового ребенка.

При этом специалист советует женщинам с диагностированным эндометриозом не откладывать материнство на длительный срок и соблюдать рекомендации врачей, включая лечение и регулярное наблюдение.