МВД рассказало о новой мошеннической схеме с «секретными чатами» в Telegram

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России выявили новую схему обмана пользователей мессенджера Telegram. Злоумышленники крадут данные с помощью функции «секретный чат».

«Мошенники используют функцию «Секретный чат» и создают поддельные сообщения, имитирующие уведомления от службы поддержки мессенджера», — говорится в сообщении управления в Telegram-канале.

Преступники информируют пользователей о якобы выполненном входе в аккаунт с нового устройства и просят перейти по ссылке для подтверждения действий. В ведомстве обратили внимание, что настоящие оповещения техподдержки никогда не приходят в секретные чаты. Они направляются исключительно в обычную переписку с верифицированным аккаунтом, имеющим синюю галочку, пишет «Известия».

«Сотрудники поддержки не запрашивают через переписку коды подтверждения, пароли или другие персональные данные», — подчеркнули в МВД.

Граждан призывают не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях и обращаться только к официальным каналам поддержки.