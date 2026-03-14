Ученые обнаружили способность чая матча подавлять чихание при аллергии

Ученые из Университета Хиросимы в Японии выяснили, что употребление чая матча может значительно снизить интенсивность чихания при аллергическом рините. Об этом сообщил журнал Medical Xpress.

В ходе эксперимента исследователи искусственно вызвали симптомы лихорадки у лабораторных мышей. Животным давали чай матча два-три раза в неделю на протяжении более пяти недель, а также дополнительную дозу за 30 минут до контакта с аллергеном. Результаты показали резкое снижение частоты чихания у подопытных грызунов.

Ученые обнаружили неожиданный механизм действия напитка. Вопреки ожиданиям, матча не оказал влияния на классические иммунные маркеры аллергии, такие как антитела иммуноглобулина E (IgE), тучные клетки или Т-лимфоциты, которые обычно запускают воспалительные реакции, пишет «Известия».

«Прием матчи внутрь уменьшил чихание, не изменив при этом основных иммунных маркеров. Вместо этого он сильно подавил активацию нейронов ствола головного мозга, связанных с рефлексом чихания», — пояснил профессор Научно-исследовательского института радиационной биологии и медицины Университета Хиросимы Осаму Каминума.

Исследователи отследили активность гена c-Fos, который служит индикатором реакции нейронов на сильные раздражители. При аллергической реакции его экспрессия в каудальном ядре спинномозгового тройничного нерва (области мозга, отвечающей за чихание) резко повышалась. Однако после приема матчи показатели активности нейронов возвращались практически к нормальному уровню.

В дальнейшем ученым предстоит выяснить, работает ли этот механизм у людей.

