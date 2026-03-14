Мероприятия федеральной программы благоустройства обсудил Губернатор с руководителем регионального Минстроя

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с врио министра строительства и ЖКХ региона Ксенией Григорьевой, чтобы обсудить мероприятия федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Инфраструктура для жизни», запланированные на этот год, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

«По итогам общественного голосования 2025 года в этом году в Псковской области должны благоустроить 35 общественных территорий. На это выделено 160 млн рублей», — напомнил глава региона и уточнил, на какой стадии в настоящее время находится работа.

Ксения Григорьева проинформировала, что в настоящее время активно ведется работа по заключению контрактов с подрядными организациями. Завершить этот этап в полном объеме планируется завершить к середине апреля.

«Как только все объекты будут законтрактованы, подрядчики перейдут в активную фазу строительных работ», — отметила руководитель Министерства.

«Важно в максимально короткие сроки завершить мероприятия и, безусловно, без потери качества, чтобы люди уже этим летом могли оценить проекты», — заметил Михаил Ведерников.

В стадии подготовки находится и реализация 5 масштабных проектов благоустройства, ставших победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды Минстроя России. Напомним, в Пскове запланировано приведение в порядок Корытовского лесопарка, в Невеле — обновление центральной части города. В Усвятах будет благоустроена Замковая гора и прилегающая территория, в Пыталово создадут современное экопространство «Подкова удачи» на территории, прилегающей к улице Горького, а в Опочке — парк культуры и отдыха «Речная долина».

Напомним, с 2018 по 2025 год победителями конкурса стали 16 заявок от Псковской области, 10 территорий в различных уголках региона уже благоустроены.

Что касается подготовки к онлайн-голосованию за проекты благоустройства программы ФКГС текущего года, то в ближайшее время будут известны даты его проведения.

«Со вчерашнего дня началась регистрация волонтеров программы ФКГС на сайте добро.рф. Также продолжается сбор предложений граждан по благоустройству общественных территорий. В Министерство уже поступило 170 обращений от жителей региона. Проводится их анализ. После отобранные предложения будут направлены в муниципалитеты для дальнейшей работы», — рассказала Ксения Григорьева.

Михаил Ведерников поручил со стартом народного голосования провести широкую информационную кампанию среди населения и держать реализацию мероприятий нацпроекта под особым контролем.