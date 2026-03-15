Александр Котов: Ежедневный труд работников бытового обслуживания и ЖКХ заслуживает признательности общества

Работников и ветеранов сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области с профессиональным праздником от имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Ваш нелёгкий, но столь важный труд обеспечивает комфорт и безопасность нашей повседневной жизни. Ваши усилия помогают поддерживать порядок в городах и сёлах, создавать благоприятные условия для жизни людей. В отрасли, где вы трудитесь, накопилось множество проблем, и порой критика звучит чаще, чем благодарность, но сегодня я хочу выразить глубокое уважение каждому из вас. Ваш ежедневный труд заслуживает высокой оценки и признательности общества», - сказал Александр Котов.

Важно понимать, что сфера ЖКХ действительно нуждается в серьёзных преобразованиях, продолжил председатель областного Собрания: «Устаревшая инфраструктура, нехватка кадров и недостаточное финансирование – решение этих вопросов требует комплексного подхода и решительных мер со стороны государства. Но не менее важен человеческий фактор. Чтобы добиться реальных изменений, важно, чтобы каждый сотрудник отрасли относился к своей работе ответственно и профессионально. И таких специалистов в нашем регионе – большинство».