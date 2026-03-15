Депутаты ЛДПР провели приём граждан в Псковской области

Очередной Всероссийский прием граждан завершили депутаты ЛДПР в Псковской области сегодня, 15 марта. Три дня они встречали жителей региона, выслушивая их проблемы и помогая решать различные вопросы. Особое внимание уделили семьям участников СВО, оказывая поддержку и содействие. Об этом сообщил региональный координатор ЛДПР в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Антон Минаков/ Telegram-канал

«Так, совместно с депутатом Псковской городской Думы Сергеем Литвиненко посетили семью участника СВО в городе Печоры, где вручили родителям погибшего героя Любови Васильевне и Александру Николаевичу Федоровым медаль ЛДПР «Мать солдата». Эта награда подчеркивает значимость вклада родителей в воспитание достойных защитников Отечества», - рассказал Антон Минаков.