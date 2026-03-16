В Пскове школьники познакомились с работой Росгвардии в рамках ведомственной акции

Познавательную экскурсию для школьников организовало управление Росгвардии по Псковской области в рамках ведомственной акции «Дни Росгвардии», приуроченной к 10-летию Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщине войск правопорядка. Ребята смогли на практике познакомиться с работой различных подразделений ведомства и узнать о специфике службы росгвардейцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Гепард» организовали выставку вооружения и специальных средств, стоящих на вооружении отряда. Школьники увидели образцы современного стрелкового оружия, экипировки и снаряжения спецназа, а также узнали о задачах, которые выполняют бойцы СОБР.

Бойцы ОМОН «Кром» познакомили гостей с работой инженерно-технического отделения. Ребятам рассказали о технических средствах, используемых для обеспечения безопасности и выполнения служебно-боевых задач, продемонстрировали специальное оборудование.

Росгвардейцы из отдела вневедомственной охраны показали патрульный автомобиль и рассказали о его оснащении. Школьники изучили специальные средства, применяемые сотрудниками при патрулировании, и узнали о повседневной работе наряда.

В музее Росгвардии ребята познакомились с историей войск правопорядка региона, увидели экспонаты, отражающие боевой путь и традиции псковских росгвардейцев, а также узнали о подвигах сотрудников ведомства.