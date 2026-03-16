«Не ждите, пока пройдёт само»: псковичей предупредили о рисках хронического насморка

Признаки хронического ринита назвали жителям региона в Псковской областной клинической больнице.

«Заложенность носа — не просто дискомфорт. Хронический ринит может повлиять на ваш слух, - отметили в больнице. - Многие взрослые годами терпят вечно заложенный нос, считая это особенностью или последствием недолеченной простуды. Но длительный отёк слизистой в носоглотке может нарушить работу евстахиевой трубы — канала, соединяющего носоглотку со средним ухом». 

При хроническом рините происходит отёк, который блокирует устье трубы. В среднем ухе снижается давление и скопляется жидкость — развивается экссудативный отит. Также временно снижается слух.

«Это особенно актуально для тех, кто переносит частые ОРВИ, имеет искривление носовой перегородки, страдает аллергическим ринитом или полипами носа», - добавили в больнице.

На что стоит обратить внимание?

  • Ощущение «заложенности» или «залепленности» в ухе,
  • «Бульканье» или хлюпанье при глотании,
  • Собственный голос кажется громче (аутофония),
  • Снижение слуха — особенно в шумной обстановке (метро, кафе, совещания).

У взрослых одностороннее снижение слуха или отсутствие эффекта от лечения — повод для полного обследования носоглотки, чтобы исключить серьёзные причины.

«Не ждите, пока "пройдёт само" — хронический отёк не рассосётся без лечения. Промывайте нос изотоническим раствором (особенно весной при аллергии). Избегайте раздражителей: табачного дыма, сухого воздуха, резких запахов. Обратитесь к ЛОРу при стойкой заложенности носа более 10–14 дней», - призвали в лечебном учреждении.

Записаться на консультацию к ЛОРу можно через колл-центр ПОКБ: 8 (8112) 29-57-00. 

