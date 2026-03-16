«Не ждите, пока пройдёт само»: псковичей предупредили о рисках хронического насморка

Признаки хронического ринита назвали жителям региона в Псковской областной клинической больнице.
При хроническом рините происходит отёк, который блокирует устье трубы. В среднем ухе снижается давление и скопляется жидкость — развивается экссудативный отит. Также временно снижается слух.
На что стоит обратить внимание?
- Ощущение «заложенности» или «залепленности» в ухе,
- «Бульканье» или хлюпанье при глотании,
- Собственный голос кажется громче (аутофония),
- Снижение слуха — особенно в шумной обстановке (метро, кафе, совещания).
У взрослых одностороннее снижение слуха или отсутствие эффекта от лечения — повод для полного обследования носоглотки, чтобы исключить серьёзные причины.
«Не ждите, пока "пройдёт само" — хронический отёк не рассосётся без лечения. Промывайте нос изотоническим раствором (особенно весной при аллергии). Избегайте раздражителей: табачного дыма, сухого воздуха, резких запахов. Обратитесь к ЛОРу при стойкой заложенности носа более 10–14 дней», - призвали в лечебном учреждении.
