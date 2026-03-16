 
Общество

На Солнце 16 марта случилась сильная вспышка

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце днем 16 марта. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«16 марта в 15:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4392 (S14E19) зарегистрирована вспышка M2.8 продолжительностью 32 минуты», - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X, пишет ТАСС. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

