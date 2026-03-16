«Герои земли Псковской» продолжают осваивать тонкости государственного управления

Новый образовательный блок региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», направленной на подготовку участников СВО для работы в органах государственной власти и местного самоуправления, стартовал в Печорах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

В течение семи дней ветераны специальной военной операции под наставничеством педагогов Президентской академии Санкт-Петербурга и представителей региональных органов власти будут изучать тонкости государственного и муниципального управления. Первые два очных образовательных модуля состояли в большей степени из лекций и теоретических занятий, третий – нацелен на практическое применение полученных знаний. Акцент делается и на развитии управленческих навыков, командной работы и личностной устойчивости.

Инициативное бюджетирование, социальная политика, использование современных цифровых технологий в управлении, развитие малого и среднего предпринимательства, реализация молодёжной политики, механизмы взаимодействия разных уровней публичной власти – это лишь часть направлений, включённых в программу образовательного модуля.

«Программа «Герои земли Псковской» помогает ребятам, которые защищали интересы Родины на поле боя, обрести необходимые компетенции, чтобы уже в гражданской сфере приносить пользу своей стране и своему региону. Я убеждён, что у слушателей программы есть потенциал для работы в органах власти разного уровня, потому что ветеранам с фронтовым опытом присуще чувство ответственности за Родину и стремление служить ей», - поделился участник программы, ветеран боевых действий, муниципальный депутат Андрей Ключко.

Напомним, что в рамках программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко проходит стажировку в Псковском областном Собрании депутатов. Под руководством спикера Александра Котова он активно погружён в депутатскую деятельность и работу регионального парламента в целом.