 
Общество

«Герои земли Псковской» продолжают осваивать тонкости государственного управления

0

Новый образовательный блок региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», направленной на подготовку участников СВО для работы в органах государственной власти и местного самоуправления, стартовал в Печорах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В течение семи дней ветераны специальной военной операции под наставничеством педагогов Президентской академии Санкт-Петербурга и представителей региональных органов власти будут изучать тонкости государственного и муниципального управления. Первые два очных образовательных модуля состояли в большей степени из лекций и теоретических занятий, третий – нацелен на практическое применение полученных знаний. Акцент делается и на развитии управленческих навыков, командной работы и личностной устойчивости.

Инициативное бюджетирование, социальная политика, использование современных цифровых технологий в управлении, развитие малого и среднего предпринимательства, реализация молодёжной политики, механизмы взаимодействия разных уровней публичной власти – это лишь часть направлений, включённых в программу образовательного модуля.

«Программа «Герои земли Псковской» помогает ребятам, которые защищали интересы Родины на поле боя, обрести необходимые компетенции, чтобы уже в гражданской сфере приносить пользу своей стране и своему региону. Я убеждён, что у слушателей программы есть потенциал для работы в органах власти разного уровня, потому что ветеранам с фронтовым опытом присуще чувство ответственности за Родину и стремление служить ей», - поделился участник программы, ветеран боевых действий, муниципальный депутат Андрей Ключко.

Напомним, что в рамках программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко проходит стажировку в Псковском областном Собрании депутатов. Под руководством спикера Александра Котова он активно погружён в депутатскую деятельность и работу регионального парламента в целом.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026