Псковские школьники победили на Национальной технологической олимпиаде в Петербурге

Учащиеся детского технопарка «Кванториум Псков» Алексей Сергеев, Роман Пилипейко, Семен Рычков и Максим Худяков стали победителями Национальной технологической олимпиады в профиле «Летающая робототехника». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Национальной технологической олимпиады

Школьники Псковского технического лицея и естественно-математического лицея №20 соревновались на площадке университета ИТМО в Санкт-Петербурге. В финал прошли 51 конкурсант из 11 регионов России. Всего поступило более 1 000 заявок на участие в олимпиаде.

Перед командой стояла задача разработать систему автоматизированного мониторинга линий электропередачи: создать программный код для автономного полета квадрокоптера, реализовать алгоритмы компьютерного зрения, внедрить использование тепловизора для обнаружения скрытых утечек и настроить веб-интерфейс для отправки отчётов на сервер в режиме реального времени.

«Задание было непростым. Мы в течение года усердно готовились к финалу, поэтому успешно справились. Демонстрировали работу коптера на специальном полигоне. За ограниченное время нужно было провести мониторинг и выполнить все этапы задания», — рассказал Алексей Сергеев.

Кроме командной победы, Алексей Сергеев вошел в число победителей в индивидуальном зачете. Это дает ему возможность поступать в ряд вузов без вступительных испытаний или получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ по профильным предметам.

Команда получает право в следующем году пройти напрямую в финал олимпиады, минуя два отборочных этапа.

Отметим, под наставничеством педагога технопарка Игоря Смирнова ребята регулярно участвуют в профильных мероприятиях и демонстрируют высокие результаты: проектно-образовательный интенсив «Архипелаг» в 2023, 2024 и 2025 годов, Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», чемпионат профессионального мастерства среди юниоров «Профессионалы» и другие.