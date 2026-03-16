Строители перешли к монтажу коммуникаций и кровли псковского детского сада №43

Капитальный ремонт в детском саду №43 в рамках национального проекта «Семья» продолжается. Работы идут полным ходом, и уже сейчас видно, как преображается это важное для микрорайона учреждение, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. По его словам, подрядчик полностью сконцентрирован на обновлении всех систем здания.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Демонтаж завершен. Практически по всем фронтам строители перешли к активной фазе монтажа. Сейчас специалисты сосредоточились на прокладке новых коммуникаций. На корпусах также начались работы по устройству новой кровли», - пояснил Борис Елкин.

Глава города также заметил, что внутри помещений перемены тоже заметны. Выполнен большой объем работ по подготовке стен: старая отделка удалена, и на многих площадях уже нанесена свежая штукатурка со шпаклевкой. Параллельно идет устройство новых напольных покрытий и монтаж потолочных конструкций. Ремонт затронул и пищеблок.