 
Общество

Строители перешли к монтажу коммуникаций и кровли псковского детского сада №43

0

Капитальный ремонт в детском саду №43 в рамках национального проекта «Семья» продолжается. Работы идут полным ходом, и уже сейчас видно, как преображается это важное для микрорайона учреждение, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. По его словам, подрядчик полностью сконцентрирован на обновлении всех систем здания.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Демонтаж завершен. Практически по всем фронтам строители перешли к активной фазе монтажа. Сейчас специалисты сосредоточились на прокладке новых коммуникаций. На корпусах также начались работы по устройству новой кровли», - пояснил Борис Елкин. 
 

Глава города также заметил, что внутри помещений перемены тоже заметны. Выполнен большой объем работ по подготовке стен: старая отделка удалена, и на многих площадях уже нанесена свежая штукатурка со шпаклевкой. Параллельно идет устройство новых напольных покрытий и монтаж потолочных конструкций. Ремонт затронул и пищеблок.

«Конечно, впереди еще много задач, но результат, который мы видим уже сегодня, не может не радовать. Работаем дальше!» - резюмировал Борис Елкин.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026