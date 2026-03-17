Палаты в интенсивной терапии

Очередная попытка государства пристроить псковские белокаменные палаты XVII века в заботливые руки обречена на провал, уверена обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. В своем материале она рассказывает о свежем аукционе по продаже Солодежни и Дома Печенко, напоминает о плачевном состоянии почти всех таких же построек, возведенных в период наивысшего расцвета Пскова, и бесславном завершении подобных торгов. Также автор обращает внимание на заглохшую работу по дальнейшему продвижению местных памятников в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, возобновление которой могло бы стать универсальным решением для патовой ситуации вокруг купеческих хором.

Обыкновенный купец

Недавно стало известно о выставлении на торги Солодежни и Дома Печенко — двух комплексов белокаменных палат XVII века, стоящих на улице Гоголя в Пскове. Постройки государство готово продать, а землю рядом с ними сдать в аренду.

Карточка Дома Печенко с информацией о подготовке к торгам.

Тут бы и возликовать ревнителям старины: ура и наконец-то, заброшенным купеческим хоромам подыщут заботливые руки. Однако опыт прошлых лет позволяет разве что вздохнуть обреченно: какая это уже по счету попытка? Мало что способен изменить тот факт, что теперь реализацией занимается не Росимущество, а госкорпорация «Дом.РФ». По-прежнему «те же яйца, только в профиль», так как «Дом.РФ» - дочка Росимущества, разве что она сразу сможет выдать приобретателю льготный кредит на восстановление палат.

Однако шансов, что таковой найдется, ничтожно мало. Повторимся, номер попытки сбыть сооружения, никто уже не возьмется подсчитать. Нет надежды, что в этот раз выйдет как-то по-другому. Тот же «Дом.РФ» с прошлого лета пытается за 6 млн рублей и право взять кредит под 9% найти покупателя на палаты Бахорева (они же — Дом де-Барани), стоящие неподалеку, на улице Красных партизан. Тщетно.

Есть ощущение, что все эти торги задуманы только с одной целью: имитировать бурную деятельность. Тогда вместо поиска настоящего решения ответственные лица смогут просто развести руками, дескать, мы сделали все и даже больше, не виноватые мы, что никто на аукцион не пришел.

Есть ли вообще какой-то выход? В чем он может состоять?

Палаты каменные, нажитые трудом праведным местных купцов — не просто памятники гражданского зодчества. Это настоящий символ «золотого века» Пскова. Семнадцатое столетие — время взлета приграничного города на вершину. Через Псков на Русь идут дорогие ткани, вина, железо. На Запад — русская пенька, воск, пушнина. Местные и до того веками торговали с зарубежьем, в том числе, с ганзейским объединением купцов. Но в этот век как-то особенно удачно звезды сошлись над городом. Он больше не сам по себе, а часть большого и крепнущего государства, наконец, собравшегося воедино и преодолевшего затем внутреннюю Смуту. После нее войны сместились к южным границам, а на псковском порубежье наступило затишье. Даже «бунташность» наступившего века не смогла своротить город с траектории вперед и вверх. Теперь Псков — торговый форпост набирающего силу государства. Уже в следующем столетии войска Петра I принесут в Псков из Прибалтики эпидемию, которая сильно обезлюдит город (например, выкосит под корень династию купцов Поганкиных и многие другие влиятельные семейства), да еще Великий царь отодвинет границу от города и замкнет торговые потоки на новую столицу. Начнется эпоха упадка, кажется, длящаяся до сих пор.

Так пространно останавливаемся на эпохе строительства палат, чтобы было понятно их значение. Не только для Пскова — для всей страны, международная торговля и насыщает внутренний рынок товарами, и помогает продать свои выгоднее, и пополняет общерусскую казну налогами. Палаты и сегодня — уникальное наследие Пскова. Проехавшись по Золотому кольцу, можно обнаружить большое число прекрасно сохранившихся белокаменных храмов. С палатами — туго. Не потому что не сохранились — не были построены. Каменное зодчество, в первую очередь, дело очень дорогое. Поэтому, напрягая все жилы земли, храм осилить можно. Но палаты — это уж слишком. Поэтому средневековый русский город мало чем отличался от большой деревни. Каменные дома не общественного, а личного назначения — нонсенс. Дворец удельных князей в Угличе, Владычные палаты в Новгороде — сами названия говорят, что построены такие дома были не для рядовых обывателей. Псков в этом смысле уникален. Наши купцы, конечно, не совсем «рядовые» жители, но, в общем-то, самые обычные торговцы. Кто такой тот же Бахорев, чьи палаты разваливаются посреди улицы Красных партизан, сходу расскажут только специалисты. Купец, как купец, ничем в своем сословии не примечательный, вот и палаты себе возвел, «как у всех». Не только потому, что строительный материал, местная известняковая плита, лежал прямо под ногами. Но и потому, что вполне по силам были такого рода расходы.

Палаты Бахорева на улице Красных партизан.

«Прожив очень большую музейную жизнь и достаточно много повидав в родной стране, я совершенно четко отдаю себе отчет, что второго такого города, который бы сохранил удивительную гражданскую архитектуру XVII века, в России найти невозможно. Такого количества палат невероятной красоты, как в Пскове, нет нигде, а числом их больше только в Москве, на то она и столица», - мы недавно приводили эту оценку гендиректора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой в публикации к 150-летию возглавляемого ею учреждения.

В лучшем состоянии находятся палаты в ведении музея — Приказные в Кремле и пережившие недавнюю реставрацию Поганкины, Постникова и у Сокольей башни. Если состоится передача музею палат Меншиковых (десять лет последний арендатор «Зеленхоз» не вел внутри хозяйственную деятельность, в прошлом декабре Росимущество забрало комплекс обратно), есть шанс сохранить от руинирования и их. Да еще каким-то образом руководитель «СевЗапИнвеста» Николай Загоруй нашел волшебный рецепт, как соблюсти требования государства по содержанию объекта и не потопить собственный бизнес. Во «Дворе Подзноева» у него рестораны, палаты Трубинских становятся апартаментами в составе «Квартала Мейера».

Остальные частники не рискуют ввязываться в масштабные проекты. Несколько миллионов за выкуп или аренду объекта с легкостью превращаются в снежный ком затрат, необходимых для реставрации и содержания построек. Вот и стоят бесхозные, сколько бы их ни пытались выставить на аукцион.

Без хозяина палаты ждет трагическая судьба. Большинству уже сейчас требуются неотложные реанимационные мероприятия. Самый яркий пример – палаты на Романовой горке, в треугольнике между улицами Некрасова и Советской. Самый центр города, задний двор городской администрации и местной Думы. И руины, ветшающие с каждым годом все сильнее. Громкое название – Дом Марины Мнишек (здесь супруга Лжедмитрия провела несколько дней после казни мужа) – и максимально неприглядный вид.

Палаты на Романовой горке.

Они никому не нужны даже за 1 рубль. Все то же самое происходит с постройками, в названии которых менее звучные фамилии: тихая гибель год за годом. Или происходят такие истории, как со двором Русиновых на улице Карла Маркса. У объекта два года назад появился арендатор – реставрационная компания, один из подрядчиков АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)», работающая на церковных проектах. Мы тогда подробно писали о происходящем.

Новый арендатор не скрывал, что комплекс ему нужен для размещения мастерских и склада. Правда, о планируемой реставрации, было сказано, что только на создание проекта уйдет два года. Что ж, они прошли. Движение околонулевое, во всяком случае, в публичном поле, но псковичи продолжают надеяться на обнародование позитивных новостей.

Процесс и результат

Ситуация, казалось бы, патовая.

Между тем, минуло уже больше шести лет с момента попадания Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Десятку «Храмов псковской архитектурной школы» внесли в престижный перечень 7 июня 2019 года, в День всех псковских святых. Праздник с плавающей датой, привязан к Троице, а та — к Пасхе. И надо же такому случиться, что в тот год совпали знаковый день на церковном календаре и момент, когда в Баку было объявлено о состоявшемся-таки покорении вершины ЮНЕСКО.

Не иначе высшие силы помогли. А как еще об этом думать, если самостоятельно у ответственных за псковскую номинацию все никак не выходил каменный цветок. Подумать только, соседи из Великого Новгорода свои памятники внесли в Список аж в 1992 году — первыми в истории новейшей России. Раньше них в престижном перечне оказались только центры Москвы и Петербурга да еще Кижи, случилось это в 1990 году, то есть формально еще при советской власти.

27 лет разницы! Новгородцы, конечно, народ оборотистый, но не настолько же. Продвижение псковской номинации шло через кровь, пот и слезы. Местные памятники пытались пристроить в Список под разными соусами, то как «Большой Псков» (он же «Великий Псков») вместе с Изборском и Выбутами, то в составе «Кремлей России». На нужные рельсы этот поезд поставил губернатор Андрей Турчак, а на конечную станцию он пришел после того, как регион возглавил Михаил Ведерников.

И дело не в том, что псковские памятники «какие-то не такие». Уже на финальной стадии документы два раза отсылали на доработку, в 2016 и в 2017 годах. Надо полагать, что до того качество подготовки бумаг было на еще более низком уровне, раз заявки не добирались даже до стадии возвращения на исправление.

В итоге, «Памятники древнего Пскова» на 18 объектов превратились в «Храмы псковской архитектурной школы» с 10 церквями.

После этого рядом с храмами поставили таблички, экскурсоводы включили в свои рассказы фразу про наличие памятников ЮНЕСКО – и на этом все. Официально звучали победные реляции о продолжении работы, о планах подготовить уже на опыте документы по другим памятникам Пскова для включения их в Список. Насколько известно редакции, работа в этом направлении не ведется. Фактически, она с облегчением заброшена. В профильном ведомстве сосредоточены (не только, но преимущественно) на сопровождении деятельности уже упомянутого АНО «Возрождение».

Реставрация в церкви Николы со Усохи, входящей в Список ЮНЕСКО. Фото АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Организация прямо сейчас занимается реставрацией в Печерском монастыре, в Пскове восстанавливает Троицкий собор, церковь Николы со Усохи, Стефановский храм Мирожского монастыря. Первоначальные планы были масштабнее, но из региона в Крым выслали выступавшего в роли основной движущей силы процесса митрополита Тихона (Шевкунова) – назначение на новое место службы он сам сравнивал со ссылкой.

Теперь речь в большей степени идет о завершении уже начатых проектов. Процесс и результат поражают масштабами. АНО делает надежно – на века, как и задумывали предки. Работы ведутся с полным пониманием важности и значимости происходящего, с опорой на авторитетных исследователей прошлого, таких как Юрий Спегальский, чьи чаяния, связанные с церковью Николы со Усохи, только теперь воплощаются в камне. Да и Троицкий собор переживает тотальную реставрацию, от основания до кончика креста, впервые с момента постройки.

Словом, АНО «Возрождение» свое дело знает. Вопросы не к ним, а к тем, кто подписывает финансирование. Оно, преимущественно, бюджетное, несмотря на изначальные заявления о поддержке меценатов. Частных денег там толика малая, остальные казенные. Расходуются они эффективно. Но почему только по одному направлению? Почему только на памятники церковного зодчества? Что насчет гражданской архитектуры?

«Аварийное состояние» – универсальный диагноз для большинства псковских палат.

Потому что у церкви оказались более влиятельные лоббисты. А за каменные палаты XVII века заступиться некому. Хорошо еще Светлана Мельникова из музея коршуном впилась в палаты Меншиковых – в добрый час, лишь бы не пропали. У остальных светских специалистов утрачен навык самоорганизации. Удобно было по каждой мелочи клевать Елену Яковлеву, бывшего руководителя бывшего комитета по охране объектов культурного наследия, когда та собирала экспертов на многочисленные обсуждения. Часто ли спрашивают их мнения теперь, после смены руководства и переименования комитета в министерство? Сами же что-то не торопятся созывать вечевым набатом интеллектуальные рати.

Совмещение этих двух вещей – полноценного государственного финансирования и продвижения под номинацию в ЮНЕСКО – смогло бы изменить трагическую ныне судьбу псковских палат XVII века. Ничем не хуже Псков итальянских и французских «глубинок», где объекты из Списка теснят друг друга. Наследие Пскова не менее значимо для нашей страны, а значит и мировой истории – чем меньше мы сами будем испытывать скепсиса по этому поводу, тем быстрее сумеем убедить остальных.

Нет никакой беды в том, что сейчас в свете глобальных геополитических процессов отношения с международными организациями переживают период охлаждения. Ничто не вечно, а мыслить надо не только категориями сегодняшнего дня, но и на перспективу. Использовать образовавшуюся паузу для приведения в порядок своих активов. Памятники живут не конъюнктурой момента и не политической актуальностью. Перед лицом вечности происходящие сегодня события – пыль под ногами. Вот и надо почаще ее отряхивать и побольше заниматься непосредственной работой. Тогда получится не просто сохранить великое наследие предков, но и передать его в будущее в достойном виде.

Юлия Магера

