 
Общество

В Петербурге планируют полностью запретить въезд электросамокатов в исторический центр

0

Комитет по транспорту Санкт‑Петербурга рассматривает возможность полностью запретить въезд в исторический центр города на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщила заместитель председателя Комтранса Александра Бахмутская в ходе пресс‑конференции, которую транслировал ТАСС.

По словам замглавы ведомства, основная причина возможных ограничений — несоответствие ширины тротуаров в центре города требованиям ГОСТа для передвижения на электросамокатах.

«Они не такой ширины, как в новых и строящихся районах. И, конечно, мы ждём этого запрета», — подчеркнула Александра Бахмутская.

На текущий момент в центральной части Петербурга действует лишь запрет на парковку СИМ. Оставлять электросамокаты запрещено в четырёх районах: Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском, пишет lenta.ru.

При этом передвижение на СИМ через центр города пока разрешено — если маршрут предполагает дальнейшее следование в другую часть Санкт‑Петербурга.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026