В Петербурге планируют полностью запретить въезд электросамокатов в исторический центр

Комитет по транспорту Санкт‑Петербурга рассматривает возможность полностью запретить въезд в исторический центр города на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщила заместитель председателя Комтранса Александра Бахмутская в ходе пресс‑конференции, которую транслировал ТАСС.

По словам замглавы ведомства, основная причина возможных ограничений — несоответствие ширины тротуаров в центре города требованиям ГОСТа для передвижения на электросамокатах.

«Они не такой ширины, как в новых и строящихся районах. И, конечно, мы ждём этого запрета», — подчеркнула Александра Бахмутская.

На текущий момент в центральной части Петербурга действует лишь запрет на парковку СИМ. Оставлять электросамокаты запрещено в четырёх районах: Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском, пишет lenta.ru.

При этом передвижение на СИМ через центр города пока разрешено — если маршрут предполагает дальнейшее следование в другую часть Санкт‑Петербурга.