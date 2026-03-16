В некоторых городах России стали ограничивать домашний интернет

Провайдер «Дом.ру» (принадлежит «ЭР-Телекому») с февраля ввел скоростные ограничения для абонентов в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге. Под ограничения попали пользователи, ежемесячно потребляющие более 3 ТБ трафика. При превышении этого порога скорость доступа к проводному интернету будет принудительно снижена до 50 Мбит/с.

В компании «ЭР-Телеком» пояснили, что избыточные объемы трафика, как правило, связаны не с личным использованием, а с коммерческой деятельностью абонентов, передает «Российская газета». Статистика провайдера показывает, что 85% клиентов «Дом.ру» укладываются в 500 Гб в месяц. Таким образом, нововведение может коснуться менее 1% пользователей, пишет «Коммерсантъ».

Абонентам, попавшим под ограничение, предлагается два варианта: либо доплатить за сохранение высокой скорости, либо дождаться автоматического восстановления доступа в следующем месяце. Федеральная антимонопольная служба намерена проверить действия оператора. Ведомство запросит у компании экономическое и технологическое обоснование новых правил.