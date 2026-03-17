 
Общество

Минобороны РФ: За ночь нейтрализованы 206 дронов ВСУ

0

Российские военные за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 206 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ во вторник.

Изображение сгенерировано ИИ

По его данным, 62 дрона ВСУ нейтрализованы над Брянской областью, 43 - над Московским регионом, из них 40 летели в сторону столицы.

Минобороны РФ заявило, что четыре украинских БПЛА ликвидировали над Ленинградской областью.

Ведомство сообщило, что 28 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 18 - над Крымом, по 12 - над Смоленской областью и Азовским морем, девять - над Калужской, пишет «Интерфакс».

Еще восемь украинских БПЛА нейтрализованы за ночь над Белгородской областью, шесть - над Ростовской, три - над Астраханской, один - над Адыгеей, проинформировало министерство. 

Ночью губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в южных и центральных районах области вероятно появление беспилотных летательных аппаратов противника. На данный момент угроз атаки БПЛА в регионе нет. В аэропорту Пскова продолжают действовать ограничения. 

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026