Минобороны РФ: За ночь нейтрализованы 206 дронов ВСУ

Российские военные за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 206 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ во вторник.

По его данным, 62 дрона ВСУ нейтрализованы над Брянской областью, 43 - над Московским регионом, из них 40 летели в сторону столицы.

Минобороны РФ заявило, что четыре украинских БПЛА ликвидировали над Ленинградской областью.

Ведомство сообщило, что 28 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 18 - над Крымом, по 12 - над Смоленской областью и Азовским морем, девять - над Калужской, пишет «Интерфакс».

Еще восемь украинских БПЛА нейтрализованы за ночь над Белгородской областью, шесть - над Ростовской, три - над Астраханской, один - над Адыгеей, проинформировало министерство.

Ночью губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в южных и центральных районах области вероятно появление беспилотных летательных аппаратов противника. На данный момент угроз атаки БПЛА в регионе нет. В аэропорту Пскова продолжают действовать ограничения.