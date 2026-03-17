Для 31% псковичей идеальный отдых длится четыре недели — опрос

3 из 10 граждан называют идеальной продолжительность отпуска четыре недели. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

В качестве идеального отпуска короткие периоды нравятся немногим: 10 дней предпочли бы отдыхать только 4% участников опроса. Двумя неделями готовы ограничиться 15% псковичей, тремя — 19%. 31% респондентов назвали идеальным отдыхом четыре недели, 25% — больше месяца.

Женщины чаще мужчин согласны на две недели отдыха или три, тогда как мужчины активнее поддерживают четырехнедельный и более длительный отпуск.

Среди респондентов до 35 лет каждый девятый (11%) считает достаточными для отдыха 10 дней, каждый четвертый — две недели (26%), а 23% — три недели. 3 из 10 горожан в возрасте от 35 до 45 лет выбирают четыре недели, 28% — больше месяца. Старшее поколение чаще более молодых голосует за четыре недели (39%).

Горожане со средним профессиональным образованием заметно чаще обладателей дипломов вузов называют идеалом четыре недели (40% против 30%).

Желающих отдыхать дольше среди опрошенных с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц больше, чем среди тех, чей уровень дохода ниже: 34% назвали лучшим отдых длиной в 4 недели, еще 27% — более длительный период.