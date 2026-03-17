Студенты, программисты, преподаватели, промышленники: кто участвует в «Цифровом марафоне»

В конкурсе «Цифровой марафон» уже зарегистрировались десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей. Регистрация продлится до 3 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

Больше всего заявок (около 63%) поступило в категории «Новичок» — для тех, кто делает первые шаги в ИТ. Здесь активный интерес к конкурсу проявляют представители финансового сектора, сфер образования, промышленности, а также те, кто делает первые шаги в информационных технологиях. Категории «Исследователь» и «Эксперт» (для участников с начальными знаниями и для профессионалов) выбрали 30% и 7% соответственно. Среди этих категорий за победу поборются специалисты из таких сфер, как ИТ, образование, наука, финансы и производство. Основная часть участников — в возрасте от 31 до 45 лет.

В этом году впервые доля девушек среди участников составила более 50%. Наибольшее число заявок поступило в категорию «Новичок» — 60,5%. Доля участниц в категории «Исследователь» составила почти 30%, а среди «Экспертов» — 17%.

Победительница 2025 года в категории «Новичок» Хадижат Мусаева (25 лет, Махачкала) рассказала, что пришла на конкурс, чтобы проверить свои силы. В результате она не только выиграла, но и обрела уверенность в себе, которая стала ей надёжной опорой.

«Победа дала мне нечто важное: профессиональное признание среди моих коллег и преподавателей. Она соединила мою работу, учёбу и хобби в единый профессиональный трек. Я потратила свой сертификат на курсы Нетологии, чтобы стать в ней уникальным специалистом в сфере "1С", связующим звеном между строгим миром информационной безопасности и реальными людьми за экранами. Теперь я не просто оператор и не просто студент. Я человек, который понимает эту систему изнутри и знает, как сделать её безопаснее».

В этом году специально для конкурса Сбер разработал виртуальное пространство. В нём участники могут общаться, проходить квесты и образовательные задания, изучать возможности ГигаЧата, а также получать баллы в общий зачёт конкурса.

1 марта на площадке открылась киберзона. Здесь участники могут пройти четыре игры на реакцию, логику и внимание от «Школы 21» и Нетологии. Также можно пройти квест от амбассадоров конкурса — победителей прошлого года, — который поможет прокачать мягкие навыки и подготовиться к вызовам марафона.

Конкурс «Цифровой марафон» помогает участникам оценить и повысить свой уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования.

Программа включает четыре этапа: образовательный, онлайн-тестирование, проектный и финальный. По итогам первых трёх этапов будут определены три победителя уровня «Новичок», а финалисты в категориях «Исследователь» и «Эксперт» продолжат бороться за победу на финальном, очном этапе.

Победитель, занявший первое место в категории «Эксперт», получит 1 млн рублей, в категории «Исследователь» — 500 тыс. рублей. Призёры уровня «Новичок» получат ценные призы от Сбера. Всех призёров в каждой категории также ожидают сертификаты на обучение в «Нетологии».