 
Общество

Супруг Миссис Псковская область-2023 спас тонущую женщину в Ленобласти

0

Супруг Миссис Псковская область-2023 Александры Линниковой - капитан Иван Линников, который сейчас проходит лечение в военном санатории «Приозерский» (Ленинградская область), спас тонущую женщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции конкурса «Миссис Псковская область». 

Фотографии предоставили в дирекции конкурса «Миссис Псковская область»

Инцидент произошел на реке Вуокса. Иван с супругой прогуливались перед обедом и увидели женщину, идущую по льду. В считанные секунды лед треснул, и она оказалась в ледяной воде.

«Супруга капитана сразу же стала вызывать спасателей, а сам Иван, не раздумывая, бросился к полынье. Рискуя собственной жизнью, он добрался до тонущей, однако и сам провалился под лед. Но даже в этой экстремальной ситуации офицер не выпустил женщину и сумел вытащить ее», - рассказали в дирекции конкурса. 

«Иван просто не мог пройти мимо. Гордимся семьями наших красавиц!» - заключили организаторы конкурса «Миссис Псковская область».

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026