Супруг Миссис Псковская область-2023 спас тонущую женщину в Ленобласти

Супруг Миссис Псковская область-2023 Александры Линниковой - капитан Иван Линников, который сейчас проходит лечение в военном санатории «Приозерский» (Ленинградская область), спас тонущую женщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции конкурса «Миссис Псковская область».

Инцидент произошел на реке Вуокса. Иван с супругой прогуливались перед обедом и увидели женщину, идущую по льду. В считанные секунды лед треснул, и она оказалась в ледяной воде.

«Супруга капитана сразу же стала вызывать спасателей, а сам Иван, не раздумывая, бросился к полынье. Рискуя собственной жизнью, он добрался до тонущей, однако и сам провалился под лед. Но даже в этой экстремальной ситуации офицер не выпустил женщину и сумел вытащить ее», - рассказали в дирекции конкурса.

«Иван просто не мог пройти мимо. Гордимся семьями наших красавиц!» - заключили организаторы конкурса «Миссис Псковская область».