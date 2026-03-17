«Кузница»: Рыбалка весной – это диагноз?

Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Вот уже 10 дней на водоемах всех муниципалитетов Псковской области введен запрет выхода на лёд. Об этом рассказали все СМИ, муниципальные и региональные органы власти, региональные управления профильных федеральных ведомств. Кажется, знать и исполнять законные требования должно абсолютное большинство жителей, ведь запрет введен не ради забавы или в противоречие погоде, а с целью недопущения трагедий на водоемах. Ровно год назад при сравнительно аналогичных погодных условиях за 4 дня на реках и озерах региона утонули 19 человек! Эта трагедия кого-то предостерегла нынешней весной? Нет! Ежедневно рыбаков-любителей отлавливают на подъездах к рекам и озерам, на льду (вернее, на том, что он него оставила оттепель), муниципальные служащие, пограничники, ГИМС, полиция, рыбнадзор, ВОСВОД – сотни людей пытаются спасти тех, кто, как в дурмане, не считаясь со здравым смыслом, идет за тремя ершами, потому что, как им кажется, лед еще прочный, тонут другие, а этим контролерам только бы запрещать и непущать…

Силы, нервы и ресурсы тратятся для того, чтобы сохранить жизни. Кстати, с нашей демографией сражаться и бороться нужно за каждую жизнь. Другое дело, что происходит в головах рыбаков-любителей? Они массово идут на несоизмеримый со здравым смыслом риск – это зависимость? Заболевание? Будем разбираться. Наш сегодняшний эксперт – начальник ГУ МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин.

