«Незаконная миграция»: в Псковском округе полиция проверяет иностранцев

Оперативно-профилактическое мероприятие «Незаконная миграция-2026» проходит на территории Псковского муниципального округа в период с 16 по 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по округу.

В рамках проведения операции особое внимание будет сконцентрировано на проверке иностранных граждан на предмет законности осуществления трудовой деятельности, пребывания на территории Российской Федерации, причастности к нарушениям уголовного и административного законодательства. Также в ходе беседы иностранным гражданам разъяснят действующее федеральное законодательство в сфере миграции.

В случае наличия какой-либо значимой информации по данному направлению деятельности можно обращаться по телефонам: 676-872, 676-851, 676-902.