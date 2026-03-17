«Титан-Полимер» представил карьерные возможности для молодежи на «Фестивале профессий»

Завод «Титан-Полимер» принял участие в региональном «Фестивале профессий», который прошел в Доме молодежи и объединил более 30 работодателей Псковской области. Предприятие представило востребованные вакансии и программы трудоустройства для молодых специалистов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

В связи с развитием производства завод приглашает на работу лаборантов, работников производственных линий и инженеров различных направлений. На площадке фестиваля представители предприятия рассказали посетителям о его деятельности, условиях труда, социальных гарантиях и возможностях профессионального роста.

В рамках мероприятия также прошла ярмарка учебных мест с участием шести вузов и колледжей региона. Участники фестиваля посетили сессию «От мечты до карьеры – один шаг», где прошли мастер-классы по подготовке к собеседованию и получили рекомендации по построению профессиональной траектории.

Отдельное внимание организаторы уделили вопросам трудоустройства несовершеннолетних и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации или состоящей на профилактическом учете.