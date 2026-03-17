Невельский суд отправил руководителя ОПГ в колонию строгого режима

Невельский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Великолукского округа, обвиняемого в контрабанде табачной продукции в крупном размере в составе организованной группы и в перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Установлено, что подсудимый Териковский, имея устойчивые преступные связи на территории двух государств, создал организованную преступную группу, став её руководителем и активным участником. Он организовал учет, хранение, перевозку и реализацию табачной продукции; получал от покупателей денежные средства и распределял их между всеми участниками ОПГ; обеспечил участников группы средствами связи и автотранспортными средствами. 

В октябре 2024 года подсудимый в одном из торговых центров города Витебска приобрел 308 коробок (148 000 пачек) сигарет производства Республики Беларусь различных наименований на общую сумму более 19 миллионов рублей, организовал доставку данного товара в один из приграничных населенных пунктов Витебской области. После чего по указанию Териковского участники преступной группы перегрузили сигареты в транспортные средства, а затем незаконно переместили через границу Российской Федерации путем её неоднократного пересечения. Далее табачная продукция перевозилась по территории России в целях последующего сбыта.

Противоправную деятельность организованной группы пресекли сотрудники правоохранительных органов Псковской области, табачная продукция изъята.

В ходе предварительного следствия подсудимый признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Приговором суда Териковский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 226.1, пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима со штрафом 2 миллиона рублей.

Реклама на ПЛН

