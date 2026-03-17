Псковская транспортная прокуратура добилась блокировки интернет-ресурсов с санкционной продукцией

По иску Псковской транспортной прокуратуры заблокирован доступ к интернет-ресурсам по продаже санкционной продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Псковская транспортная прокуратура в ходе мониторинга интернета в январе текущего года выявила три сайта с предложениями приобрести санкционную продукцию реализация которой запрещена на территории России.

По результатам проверки, с целью ограничения доступа к этим ресурсам в суд направили административное исковое заявление.

Решением Псковского городского суда требования транспортной прокуратуры удовлетворили. Информацию признали запрещенной к распространению.