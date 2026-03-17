 
Общество

Экс-персек псковских коммунистов Михаил Вяткин вышел из КПРФ

Экс-первый секретарь Псковского райкома КПРФ Михаил Вяткин покинул партию, сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вышел из партии. Друзья, мной принято решение о выходе из КПРФ. К сожалению, региональное руководство партии утратило связь не только с коммунистической идеологией, но и с реальностью. Принципы социального равенства, справедливости и солидарности, заботы о человеке труда, деятельности во благо своего избирателя для руководства псковского обкома КПРФ — пустые, ничего не значащие слова. Заявление направил в адрес руководителя комитета, персека Алексеенко», - сообщил Михаил Вяткин.

Фото: Михаил Вяткин / «ВКонтакте»

Михаил Вяткин отметил, что свою правозащитную деятельность не прекращает,

«Найдутся, верю, единомышленники, готовые бороться за утраченные псковским обкомом идеалы и вне контекста политических партий», - добавил он.

Напомним, 17 марта 2025 года Михаил Вяткин объявил о сложении полномочий в знак протеста против действий обкома.

Через несколько дней после этого о возможности исключения из партии заявил первый секретарь обкома Петр Алексеенко.

