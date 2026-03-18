День воссоединения Крыма с Россией отмечают 18 марта

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону № 80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года.

В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию (2014 год) и также считается нерабочим днем согласно закону «О праздниках и памятных датах города Севастополя» № 122-ЗС от 10 марта 2015 года.

Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошел в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее — возвращение, этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

Надо отметить, что выход Крыма из состава Украины и последующее его присоединение к России — это одно из последствий политического кризиса на Украине конца 2013 — начала 2014 годов. Напомним, что в 1921 году в составе РСФСР была образована многонациональная Крымская АССР, преобразованная в 1946-м в Крымскую область, которая в 1954 году была передана в состав Украинской ССР (кроме города Севастополя, он с 1948 года являлся городом республиканского подчинения РСФСР). После распада СССР в 1991 году, в Крымской области был проведен референдум по воссозданию Крымской автономии, а в 1992 году была принята крымская конституция, которая установила вхождение Крыма в состав Украины на договорных отношениях.

Но в связи с обострением политической ситуации на Украине в конце 2013 года, руководство Крыма придерживалось линии сближения с Россией, пишет calend.ru. А после смены власти в стране в феврале 2014 года, «в условиях рвения к власти групп национал-фашистского толка», Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет 11 марта 2014 года приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.

16 марта прошел общереспубликанский референдум о статусе Крыма, опираясь на результаты которого (когда более 90% избирателей высказались за вхождение республики в состав РФ), Верховный Совет и провозгласил Крым независимым суверенным государством — Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. И уже данное независимое государство обратилось к Российской Федерации с предложением о принятии его в состав РФ в качестве нового субъекта. О чём 18 марта и был подписан соответствующий договор в Москве, который вступил в силу 21 марта — с даты его ратификации Федеральным Собранием.

Хотя правительство Украины не признаёт эти документы, но в Российской Федерации юридически считается, что два новых субъекта — Республика Крым и город федерального значения Севастополь — вошли в состав России, стали 84-м и 85-м субъектами РФ, на их территории действуют российские законодательные акты.

Многонациональный и поликонфессиональный состав населения Республики Крым, его культурное многообразие определили важное место Крыма в культурном пространстве России. Это не только уникальный и стратегически важный регион РФ, но и крупнейший туристский и санаторно-курортный центр страны, а в городе Севастополе располагается штаб Черноморского флота ВМФ России.

За период нахождения этих регионов в составе РФ здесь были построены ключевые объекты транспортной, энергетической, социальной и культурной инфраструктуры, реализуются инвестиционные проекты.

Несмотря на «молодость» сегодняшнего праздника, он весьма любим крымчанами. Традиционно 18 марта во всех городах Республики и во многих российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными, концертами, митингами, гуляниями и фейерверками.