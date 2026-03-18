Кредитные карты россиян начали блокировать из-за частых переводов

На фоне ужесточения контроля со стороны банков россияне нашли способ избежать блокировки. Пользователям советуют принимать деньги на кредитную карту. Так банки якобы не блокируют счет, потому что это не поступление средств, а погашение долга. Опрошенные юристы предупреждают, что в краткосрочной перспективе схема может работать, однако в долгосрочной несет серьезные риски. К каким последствиям это может привести и почему происходит заморозка денег — в материале.

Можно ли принимать переводы на кредитную карту

Россияне все чаще жалуются на блокировку карт из-за подозрений в мошеннических операциях. Банки замораживают их счета по нормам 115-ФЗ (антиотмывочный закон, нацеленный на противодействие легализации доходов и финансированию терроризма). Также в последнее время ужесточили борьбу с мошенниками и дропперами. Это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам свою банковскую карту, счет или доступ к ним, чтобы через них переводить и обналичивать краденые деньги.

С 1 января 2026 года перечень признаков подозрительных операций расширился с 6 до 12. Кредитные организации в том числе должны отслеживать частые и нетипичные переводы на карту. Вопросы может вызвать и слишком большое число отправителей денег.

Из-за этой ситуации популярны рекомендации, как избежать блокировки. На одном из видео арбитражная управляющая советует принимать платежи на кредитку. Так якобы банки не блокируют карту, потому что это не поступление денежных средств, а погашение долга, в котором финансовая организация «очень заинтересована». Пользователи пишут, что опробовали этот метод.

Сейчас всё чаще можно встретить подобные советы, отметил специалист по банковским спорам, управляющий партнер ЮК «Провъ» Александр Киселев. В краткосрочной перспективе прием платежей на кредитку может защитить от блокировок, но в долгосрочной — нет, полагает он.

«Когда деньги поступают на кредитку, банк действительно в первую очередь зачисляет их в счет погашения задолженности. Формально это выглядит как возврат займа, а не как чистый доход клиента. Однако система финансового мониторинга банка анализирует не только тип карты, но и количество контрагентов, частоту переводов, совпадение сумм, скорость последующего списания средств, общий характер операций», — пояснил эксперт.

Финансовые организации блокируют переводы не по принципу, какой из продуктов используется, а по факту подозрительной активности, указала управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «РИ-консалтинг», член МРО «Деловая Россия» Елена Гладышева. Кредитку можно пополнять сверх лимита, и средства там хранятся, но это не меняет сути, согласен юрист IT-практики BBNP Данила Садовский. Все равно банк будет оценивать перевод по признакам мошенничества.

Сам механизм использования кредиток с точки зрения бухгалтерского подхода достаточно сложный, отметил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. По его мнению, схема может работать только в том случае, если у клиента есть задействованный кредитный лимит — был непогашенный долг за счет трансакций или переводов и снятий.

«Известия» изучили жалобы людей, которые попали под блокировку. Одному клиенту банка заморозили кредитку за переводы, обязав приходить в отделение и вносить долг наличными. Аналогичную ситуацию описала и другая россиянка.

Риски получения платежей на кредитку

Сам по себе прием переводов на кредитную карту не запрещен, но если человек выступает как физлицо, а операции по сути носят предпринимательский характер (регулярные поступления от разных лиц, крупные обороты), то банк вправе расценить это как использование счета не по назначению, объяснил Александр Киселев из ЮК «Провъ».

Если начнут массово капать деньги от разных людей, а потом клиент станет их тратить или выводить, антифрод-система увидит не погашение долга, а аномальную активность по счету, согласился экономист, партнер коммуникационного агентства Goldman Agency Ахмед Юсупов. Банк может расценить это как скрытую предпринимательскую деятельность или обналичивание, указал он. Так что способ не только не спасает, а, порождая мнимое чувство безопасности, множит риски, предупредил эксперт.

Другой факт, который многие упускают: контролирует платежи и ФНС — она может расценить такую деятельность как уклонение от уплаты налогов, добавила Елена Гладышева.

«Главный принцип простой: использовать счета по назначению и быть готовым подтвердить источник средств. Попытки обмануть систему приводят скорее к дополнительным проверкам, чем к реальной защите, — считает Александр Киселев.

Переводы на кредитную карту технически опаснее, чем на дебетовую. В случае блокировки усложнится процесс погашения и может появиться просрочка, которая будет отражаться в истории клиента, указал Дмитрий Ферапонтов из «Синергии». Даже если ситуацию получится исправить, в дальнейшем это может привести к отказам в выдаче ссуд или более жесткому контролю со стороны банков.

По словам Данилы Садовского из BBNP, чтобы действительно себя защитить, необходимо указывать назначение платежа, вести учет как ИП или самозанятый, а также уведомлять банк заранее о крупных потоках средств и переводах из-за границы.