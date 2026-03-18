Михаил Иванов о работе в гордуме, проблемах пенсионеров и перспективах партии

Проблемы ЖКХ, необходимость принятия Социального кодекса и доступность социальных услуг для пенсионеров — ключевые темы, которые подняли в эфире ПЛН FM (102.6) в беседе с заместителем председателя Псковской городской Думы, руководителем регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаилом Ивановым. Депутат также рассказал о работе с обращениями граждан, подготовке партии к предстоящим выборам и роли ТОСов в развитии городской среды.

Работа заместителя председателя гордумы

- Михаил Александрович, вы четвертый год работаете заместителем председателя ПГД. Как у зампредседателя, какой у вас функционал? Это в основном представительские функции?

- В Псковской городской Думе 25 депутатов, включая председателя и трёх его заместителей. На штатной основе работают только председатель и один из заместителей — я к их числу не отношусь. Остальные депутаты, в том числе я и ещё один заместитель председателя, исполняют свои обязанности на общественных началах — параллельно с основной профессиональной деятельностью и прочими жизненными обязательствами.

Согласно регламенту и распределению обязанностей, утверждённому председателем городской Думы, каждому депутату выделен определённый участок общественно‑политической жизни, с учётом его профессиональных компетенций и опыта.

Так, заместитель председателя Владимир Николаевич Воробьёв, ранее командовавший 104‑м полком, курирует взаимодействие с вооружёнными силами и силовыми структурами. Ольга Александровна Федорова, занимающая должность директора школы №10, отвечает за социальный блок. Мне, благодаря опыту службы в следственных органах, поручено взаимодействие с правоохранительными и другими государственными органами.

Что касается партийного взаимодействия, чётких отдельных обязанностей здесь нет. Наша ключевая задача — приём граждан в помещении Псковской городской Думы. К нам обращаются, если заявления или обращения не направлены напрямую другим депутатам в их избирательных округах, а также, если вопросы выходят за рамки отдельных округов и требуют решения на уровне всего города. При этом партийная принадлежность не имеет значения — мы рассматриваем самые разные вопросы от жителей.

По четвергам мы проводим ежемесячный приём граждан. Что касается моей работы, отмечу представительские функции — они, безусловно, необходимы: депутатский корпус должен быть представлен в различных структурах городской власти, чтобы участвовать в принятии решений по самым разным вопросам.

Я принимаю участие в работе ряда профильных комиссий и советов городской власти — в том числе в сфере профилактики правонарушений, противодействия коррупции, а также по вопросам антитеррористической и антинаркотической безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.

В ближайшее время состоится заседание соответствующей комиссии под председательством главы города. В центре внимания окажутся наиболее актуальные вопросы — прежде всего, в связи с наступлением весны и угрозой паводка. Будет детально рассмотрена готовность города и всех задействованных сил и средств к возможным чрезвычайным ситуациям.

Опыт других регионов, особенно в предыдущие годы, наглядно показывает, к каким серьёзным последствиям может привести недостаточная подготовка.

Кроме ежемесячного приёма по четвергам, граждане могут обратиться ко мне и непосредственно в партийном кабинете — он расположен по адресу: улица Советская, 15, Дом профсоюзов. При этом форма обращения не имеет принципиального значения: люди связываются со мной и по телефону, и приходят в самые разные места — главное, что их вопросы получают отклик.

Например, в прошлом году мне довелось выполнять поручение по вручению медалей к 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Я лично вручил более 50 медалей ветеранам. В ходе этих встреч сразу же решались самые разные вопросы: от частных, касающихся конкретных людей, до тем, затрагивающих общественную жизнь города.

Если в процессе общения выявлялись какие‑либо проблемы, я фиксировал их — записывал суть обращения. Затем направлял соответствующие запросы в профильные структуры, чтобы помочь реализовать пожелания ветеранов и добиться решения поднятых вопросов.

- Значит ли это, что прием граждан вы ведете там, где вас граждане застали?

- По большому счету да. Телефон я не выключаю даже ночью.

Дискуссии в городской Думе

- Михаил Александрович, вы говорили, что в работе с гражданами в Псковской городской Думе политическая окраска уходит на второй план. Давайте поговорим о часто обсуждаемом вопросе — якобы недостаточном градусе парламентской дискуссии на сессиях Псковской городской Думы. Что вы думаете по этому поводу? Получается, живёте слишком спокойно? Стоит ли намеренно повышать градус парламентских дискуссий?

- Искусственно его создавать, я считаю, неприемлемо.

- То есть он сейчас не искусственно занижен? Это просто конструктивная работа?

- Это действительно конструктивный подход — и во многом он зависит и от нашей работы, и от личностных качеств депутатов, и от того, насколько тщательно они готовятся к обсуждениям.

Надо отдать должное: вопросы прорабатываются основательно ещё до рассмотрения на комитетах. Если какая‑то тема требует доработки, её отправляют на доработку — именно для того, чтобы избежать пустых, бессодержательных дискуссий.

Как говорил Ленин (основатель СССР - ред.), «поменьше повышенных фраз, побольше простого будничного дела». Он всегда подчёркивал: прежде чем вступать в спор, важно чётко выяснить предмет разногласий. Иначе бывает так, что к концу дискуссии у некоторых участников спрашиваешь, о чём, собственно, шёл спор, — а они уже перешли на личности, забыв про суть вопроса, который нужно решить.

Я считаю, что обстановка в Думе нормальная, конструктивная. Конечно, бывают противоположные мнения — но это вполне естественно: каждый депутат выражает свою позицию, которая может складываться из личного взгляда, установок представляемой фракции или партии.

К слову, я — единственный представитель «Партии пенсионеров» в городской Думе. В областном Собрании у нас своего представителя нет, тогда как другие партии имеют там своих делегатов — в том числе руководителей партийных отделений. Соответственно, они ориентируются на выработку общих подходов, учитывают логику партийной работы в целом.

Большинство партий, за исключением, например, «Яблока», представлены и в Государственной Думе. Поэтому их региональные отделения, как правило, стремятся придерживаться единой партийной линии — той, что формируется на общероссийском уровне и проводится последовательно на всех уровнях власти.

У нас в партии сейчас обновилось руководство, идет подготовка к избирательной кампании, тоже выстраивается определенная позиция, поэтому посмотрим, как сложится избирательная кампания, будет ли (избран - ред.) представитель «Партии пенсионеров».

Участие в выборах

- В текущем году предстоят выборы депутатов Государственной Думы, выборы депутатов Псковского областного Собрания. Будет ли ваша партия участвовать? Будете ли вы лично участвовать? Вы в городской Думе отработали больше половины срока и наверняка рассчитываете на пролонгацию мандата и участие в выборах.

- Я возглавил региональное отделение партии в 2000 году — по сути, пришлось начинать с чистого листа. В компьютере тогда не было ни единого знака, ни одной цифры: абсолютно ничего. Работа стартовала буквально с нуля.

Уже в 2021 году, когда положение партии укрепилось, мы приняли участие в выборах в Псковское областное Собрание и в выборах депутатов Государственной Думы. Кстати, я сам тогда входил в число кандидатов в Госдуму.

Примечательно, что даже без заметной узнаваемости партии в регионе нам удалось набрать 3,83% голосов избирателей. Этот результат открыл возможность участвовать в последующих избирательных кампаниях по области без сбора подписей — что, согласитесь, серьёзное преимущество.

При этом нужно понимать: партия, не представленная в Государственной Думе, не получает финансирования из государственного бюджета. Поэтому мы вынуждены опираться исключительно на собственные ресурсы.

С 2021 года и вплоть до прошлого года мы ежегодно участвовали в выборах. В период, когда началась муниципальная реформа — переход на систему муниципальных округов, — наша партия тоже приняла активное участие в избирательном процессе. В результате в девяти округах наши представители сумели избраться депутатами соответствующих муниципальных округов. Я считаю, что это нормальный результат, при том, что это было сделано с нулевыми финансовыми поступлениями.

Участвовать в этом сезоне мы тоже будем. Подготовка уже идет. Хочу сказать, что я занимаюсь как руководитель регионального отделения, уже мы подбираем кадры для участия в выборах, люди уже готовятся, документы готовят и так далее. Чтобы это было не в один день и впопыхах, а все спокойно, размеренно.

Проблемы избирателей

- Вы, как депутат Псковской городской Думы, имеете право публичного слова. Сейчас говорят о том, что пенсионеры находятся в таком положении, когда все дорожает. Чего же вы, дескать, не выскажете в публичное пространство свое гневное отношение к этому? Не предложите, может быть, какой-то сценарий решения этой всей ситуации?

- Эта ситуация имеет государственный масштаб. Если бы проблема затрагивала лишь какой‑то небольшой участок нашего города, можно было бы выходить и подавать голос. Но система ЖКХ по всей Российской Федерации находится в плачевном состоянии — и это уже вопрос общенационального уровня.

В связи с этим «Партия пенсионеров» запустила опрос, посвящённый состоянию жилищно‑коммунального хозяйства. Людей спрашивали о самых острых проблемах: изношенности инфраструктуры, размере платежей и других аспектах. Более 50% респондентов указали, что главная тревога — именно критическая изношенность системы ЖКХ. По сути, это мина замедленного действия: сколько ни закрывай на неё глаза, рано или поздно проблема даст о себе знать.

Вопрос уже вышел на уровень Государственной Думы. Как вы знаете, принят закон, согласно которому на Федеральную антимонопольную службу возложена обязанность принимать конкретные меры в отношении регионов, где произошло необоснованное повышение платежей за жилищно‑коммунальные услуги.

Есть первые результаты работы этого механизма — особенно заметные в Уральском округе и в Сибири, где тарифы в ряде случаев повышались на 30–50%. Для сравнения: в Пскове динамика роста несопоставимо ниже. Такое резкое повышение, безусловно, создаёт серьёзное давление на жителей.

Я убеждён: когда у органа власти есть соответствующие полномочия, решать подобные вопросы значительно проще. УФАС как раз обладает такими инструментами. Если служба выявляет факты необоснованного роста тарифов, она докладывает об этом руководству субъектов Федерации — и уже на региональном уровне принимаются решения в отношении организаций, допустивших подобные нарушения.

Социальный кодекс

- Вы говорите, при каждом удобном для гражданина случае у вас происходит общение, скажем, если не прием в полном понимании этого слова, то общение. С какими вопросами к вам обращаются? И как вы потом взаимодействуете с теми органами и структурами, которых нужно «напрячь», чтобы решить вот эти вопросы?

- Наша главная задача — внимательно изучить и предложить пути решения вопросов, которые стоят перед нашими гражданами. Завершая разговор о партийной методологии, отмечу: «Партия пенсионеров» — и в целом сама идея такой партии — уже с начала 2000‑х годов последовательно выступает с инициативой принять Социальный кодекс. Речь идёт о едином документе, куда следует включить все вопросы, касающиеся социального обеспечения граждан.

Практика показывает, что в отдельных регионах одновременно действуют законы, регулирующие одни и те же социальные вопросы, — но при этом они противоречат друг другу. Социальный кодекс позволил бы устранить эту неразбериху: в нём были бы чётко прописаны права и обязанности граждан, определены ответственные лица и установлена ответственность за неисполнение тех или иных норм.

Есть ряд серьёзных проблем, которые сейчас словно скрытые нарывы: пока они не дают о себе знать в полной мере, но рано или поздно «прорвутся» — и тогда последствия окажутся куда более тяжёлыми. Я не имею в виду какие‑то массовые протесты, но социальная напряжённость в обществе неизбежно будет расти.

Один из таких острых вопросов — обеспечение жильём малоимущих граждан. Партия последовательно выступает за более широкое применение механизма социального найма. В начале приватизации многие стремились оформить жильё в собственность — но со временем выяснилось, что его содержание ложится серьёзным бременем на владельцев. Так проявилась обратная сторона той ситуации: оказалось, что поддерживать жильё в надлежащем состоянии далеко не всем по силам.

Недавно ко мне обратились граждане с вопросом о возможности посещения бани. Дело в том, что для многих пенсионеров стоимость билета свыше 500 рублей оказывается ощутимо накладной. При этом, по сложившейся русской традиции, хочется хотя бы раз в неделю сходить в баню — это и вопрос гигиены, и своего рода привычка, часть образа жизни.

Жители собрали 60 подписей под обращением и передали его в Думу. Дума, в свою очередь, направила это обращение главе города для рассмотрения. Сейчас вопрос находится в стадии проработки. Думаю, руководство города постарается найти решение — возможно, предусмотрит какую‑то льготу или введёт отдельные ограничения по условиям предоставления услуги для определённой категории граждан.

При этом важно понимать: пенсионер пенсионеру рознь. Есть те, кому приходится буквально считать каждую копейку, а есть более обеспеченные люди пенсионного возраста.

Взаимодействие с другими органами власти

- Как городская администрация реагирует на обращения? Насколько расторопные бывают? Насколько с пониманием относятся и стремятся решать ситуации?

- Хочу отметить: мне довелось долго наблюдать взаимоотношения разных уровней власти — и городской, и областной, — ещё со времён прежней службы. У меня есть с чем сравнить: я был депутатом ещё при советской власти, в 1989–1993 годах — одним из последних депутатов того периода.

Например, при Виталии Николаевиче Пушкарёве (бывшем председателе Псковского облисполкома и экс-председателе Псковского областного Совета народных депутатов - ред.) работа с наказами избирателей на сессиях строилась чётко: он клал на стол книгу наказов, вызывал всех руководителей и устанавливал сроки исполнения. Если кто‑то не справлялся с задачей — следовали соответствующие меры. Сегодня ситуация иная, и на то есть ряд причин.

Прежде существовала единая вертикаль власти — ЦК КПСС задавал общий вектор, и это во многом упрощало принятие решений. Сейчас же мы имеем процессуальную самостоятельность различных ветвей власти. При рассмотрении любых вопросов нужно учитывать реалии — и главный вопрос, конечно, финансовый. Можно разрабатывать самые смелые проекты и строить грандиозные планы, но всё в конечном счёте упирается в финансирование.

Говоря о взаимоотношениях внутри городской власти, отмечу: времена меняются. Помню, были эпизоды, когда, скажем, возле Дома Советов не чистили снег — буквально из вредности. Сегодня картина иная: в городской власти царит конструктивная атмосфера. Глава города старается изыскать средства для решения проблем, хотя порой это непросто: ресурсов не хватает на всё сразу, как говорится, «Тришкин кафтан» не натащишь на всё тело.

Отдельно хочу сказать о работе главы города Бориса Андреевича Елкина. Он регулярно выступает на сессиях, и, что важно, всегда готов разъяснить позицию — если у депутатского корпуса возникают недопонимания, он подробно объясняет, почему те или иные мероприятия невозможно реализовать в данный момент.

На мой взгляд, отношения складываются благополучно. Видно, что глава города настроен на диалог: любой депутат может спокойно подойти к нему — в перерыве сессии или в другой момент, — обсудить вопрос, договориться о встрече. Чтобы он отказал - такого не было никогда.

ТОСы

- Одним из трендов взаимодействия власти и общественности является форма территориальных общественных самоуправлений. Это и инструмент для решения конкретных вопросов, и форма самоорганизации, которая сплачивает людей. Ваше отношение к этой форме работы? Насколько она продуктивна и имеет дальнейшие перспективы развития?

- Я хочу сказать, что с самого начала, когда меня только избрали депутатом, у нас в городе было три ТОСа. Сейчас - около ста. Мне кажется, даже эта цифра говорит о том, что народ проникся пониманием к значимости этого процесса, к его последствиям и результатам. Создавая ТОСы, граждане фактически получают финансовую возможность найти подрядчиков, чтобы выполнить те работы, которые они хотят видеть. Это замечательно, что это организовывает людей, (активизирует - ред.) внимание к состоянию их товарищества, к состоянию домов. Это радует. Общие цели всегда сплачивают людей. И тем более огромную поддержку оказывает правительство Псковской области, и конкретно губернатор. Размеры поощрений для грантов по этой программе увеличиваются каждый год. Много приводится в порядок и помещений, и территорий. Назначения абсолютно разные бывают. И детские площадки, и в селах памятники погибшим в Великой Отечественной войне, и дворы. Я считаю, что это прекрасное начинание. Надеюсь, что оно будет и дальше продолжаться, и больше жителей города создадут свои товарищества, чтобы принимать участие в этом процессе.

Учеба депутатов

- Депутатская учеба: посещаете ли вы эти факультативные занятия? Насколько они полезны в прикладном плане? Многие скептически относились к этому формату работы изначально, поменялось ли это отношение?

- Я отношусь к этому положительно — наверное, это своего рода наследие моей профессиональной деятельности. В прошлом мне приходилось заниматься самыми разными вопросами, в том числе следственными: от проблем в сфере культуры до расследований убийств и многого другого.

Быть специалистом во всех областях человеческой жизни попросту невозможно, поэтому постоянно приходилось погружаться в новые темы, разбираться в незнакомых вопросах. После выхода на пенсию я продолжил работать в различных государственных структурах — причём с совершенно разной направленностью. Каждый раз это означало необходимость учиться чему‑то новому.

Когда я пришёл в городскую Думу, передо мной открылась ещё одна специфика работы. Пришлось осваивать особенности хозяйственной деятельности, разбираться во внутреннем устройстве городской структуры, понимать логику взаимоотношений между разными органами и подразделениями. Всё это требует постоянного обучения — и я полностью это поддерживаю.

Честно говоря, за всё время я пропустил лишь одно занятие — и то из‑за рабочей поездки, что председатель гордумы может подтвердить. Считаю, что и другим депутатам полезно постоянно расширять свои знания: если чувствуешь, что нужно в чём‑то разобраться глубже, стоит это сделать.

Особенно это важно при общении с гражданами. Депутат не обязан предугадывать все нюансы проблемы, с которой пришёл человек, но должен хотя бы в общих чертах понимать суть вопроса и видеть возможные пути его решения. Главное — помочь человеку, а не заставлять его метаться между разными инстанциями. Для этого нужно понимать логику процессов.

Беседовала Любовь Кузнецова

