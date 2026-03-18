233 квоты на целевое обучение предоставит псковский облздрав в 2026 году

Министерство здравоохранения Псковской области заказало 233 квоты на целевое обучение по медицинским специальностям и ординатуре на 2026 год. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Жаворонкова.

«Приемная кампания будет проходить третий год подряд через портал "Работа в России", к нему все привыкли уже. До 10 июня будут сформированы предложения для поступающих на медицинские специальности. Будут они сформированы и нами. В этом году министерство здравоохранения заказало 165 квот по программам специалитета – это лечебное дело, педиатрия, стоматология и фармация. А также 68 квот для поступления в целевую ординатуру», – сообщила Ирина Жаворонкова.

Она отметила, что подать заявку можно будет после 10 июня на едином портале «Работа в России».

«География вузов традиционна – это Санкт-Петербург, Смоленск, Тверь и Псков. Будущему целевику остается после 10 июня зайти на платформу в раздел "Целевое обучение", в качестве заказчика целевой подготовки выбрать министерство здравоохранения Псковской области. Он откликается на предложение и вместе с документами на поступление подает заявку на целевое обучение. Ее можно подать только одну, в один вуз», – пояснила замминистра.

По ее словам, нынешний механизм целевого обучения создает равные условия для всех поступающих на медицинские специальности. Так, на квоты от Псковской области могут претендовать абитуриенты из других регионов России.